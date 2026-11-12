제주항공우주호텔, 겨울 감귤 시즌 맞아 체험형 숙박상품 운영

제주 감귤 수확철을 맞아 지역의 농업자원을 관광과 숙박에 접목한 체험형 콘텐츠가 운영되고 있다. 제주항공우주호텔은 오는 11월 19일부터 23일까지 ‘2026 제주감귤박람회’가 열리는 가운데 제주특별자치도와 제주관광공사도 ‘더-제주 포시즌’ 캠페인을 통해 제주의 계절별 관광자원과 지역 체험 콘텐츠를 소개하고 있다고 12일 밝혔다.

감귤을 비롯한 제주의 계절 관광자원은 숙박과 연계한 상품에도 활용되고 있다. 아시아금융그룹(AFG·회장 박근범)이 운영하는 제주항공우주호텔은 인근 관광시설 파더스가든에서 감귤 수확을 체험할 수 있는 숙박 패키지를 운영 중이다.

제주항공우주호텔 전경. 사진=제주항공우주호텔

파더스가든에서 진행되는 감귤 수확 체험은 관광객이 직접 감귤을 따면서 제주의 농업문화와 계절적 특색을 접할 수 있는 프로그램이다. 단순히 농장을 둘러보는 방식이 아니라 감귤 수확 과정에 직접 참여하는 형태로 진행되며 늦가을부터 겨울까지 이어지는 감귤 수확 시기에 맞춰 운영된다.

패키지는 제주항공우주호텔 객실 1박에 파더스가든 입장 및 감귤 수확 체험 이용권 2매를 결합한 구성이다. 객실 할인과 정오 12시 레이트 체크아웃 혜택도 함께 제공되며, 상품은 2027년 1월 31일까지 운영된다. 감귤 수확 체험 일정은 현장 운영 상황에 따라 변경될 수 있다.

호텔이 자리한 서귀포시 안덕면 일대에는 감귤 체험과 함께 둘러볼 수 있는 관광시설도 분포해 있다. 오설록 티뮤지엄과 제주항공우주박물관, 크리스마스박물관 등이 위치해 있어 녹차 문화부터 과학·교육 관련 전시, 세계의 크리스마스 문화까지 서로 다른 주제의 관광 콘텐츠를 여행 일정에 함께 구성할 수 있다.

아시아금융그룹 호텔사업부 관계자는 “제주 서부권에는 농업 체험과 문화·교육 시설이 함께 있어 투숙객이 여러 주제의 관광 콘텐츠를 일정에 담을 수 있다”며 “지역 관광시설과의 협력을 꾸준히 이어갈 예정”이라고 말했다.

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