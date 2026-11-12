유연석, 다시 봐도 섬뜩한 두 얼굴…'라이어' 뒤흔든 충격 장면

MBC 제공

유연석이 감춰왔던 섬뜩한 민낯을 드러내며 안방극장에 충격을 안겼다.

12일 MBC 금토드라마 ‘라이어’ 제작진은 4회 방송 말미 시청자들에게 강렬한 충격을 선사한 엔딩 이후의 장면을 담은 스틸을 공개했다.

당시 방송에서는 민준호(유연석 분)의 숨겨진 얼굴이 드러나며 극의 분위기가 반전됐다. 강지선(서현진 분)과 민준호가 ‘그날 밤’을 두고 서로 상반된 주장을 이어가는 가운데, 주변 사람들의 두터운 신뢰를 받아온 민준호의 실체가 수면 위로 떠오른 것.

그동안 민준호는 강지선과 있었던 일에 강제성은 없었다며 자신의 결백을 주장해 왔다. 하지만 자신을 향한 의심을 거두지 않는 경찰 이화영(옥자연 분)의 집에 몰래 침입하면서 그의 주장은 의심을 살 수밖에 없게 됐다.

특히 민준호는 증거를 남기지 않기 위해 장갑까지 착용한 채 홀로 잠든 이화영의 모습을 촬영했다. 마치 익숙한 일인 듯 태연하게 행동하는 모습은 그가 보여온 온화한 이미지와는 전혀 다른 섬뜩함을 안겼다.

제작진이 추가로 공개한 스틸 역시 긴장감을 고조시킨다. 이화영이 잠든 공간에 모습을 드러낸 정체불명의 침입자부터 장갑을 낀 손을 만지작거리는 모습까지, 사진만으로도 위태로운 분위기가 감지된다. 이어 이화영을 차갑게 내려다보는 민준호의 눈빛과 장갑을 벗은 맨손이 포착되면서 불안감은 더욱 커진다.

여기에 잠든 이화영의 얼굴을 직접 손으로 매만지는 민준호의 모습까지 공개돼 충격을 더했다. 뒤이어 잠에서 깬 이화영의 심상치 않은 표정도 포착되며 두 사람 사이에 어떤 일이 벌어질지 궁금증을 자극한다.

무엇보다 유연석의 섬세한 연기 변신이 시선을 사로잡는다. 그동안 좋은 아버지이자 유능한 심장외과 전문의, 다정한 남성으로 그려졌던 민준호는 한순간에 전혀 다른 얼굴을 드러냈다. 평소의 온화한 모습과 대비되는 서늘하고 위협적인 분위기를 완벽하게 표현하며 캐릭터의 이중성을 극대화했다. 유연석이 앞으로 민준호의 상반된 면모를 어떻게 풀어낼지도 주요 관전 포인트다.

이와 관련해 제작진은 “민준호의 가면이 벗겨진 4회 엔딩은 우리 드라마의 첫 번째 분기점과도 같다”며 “유연석 배우의 치열한 고민과 노력으로 중요한 장면이 완성됐다”고 밝혔다.

이어 “4회 엔딩을 기점으로 더욱 강력한 스토리가 예측 불가 전개로 펼쳐질 것이다. 유연석, 서현진, 옥자연 등 배우들의 연기도 더 막강해질 것이다. 시청자 여러분들의 많은 관심과 기대 부탁드린다”고 덧붙였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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