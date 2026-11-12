엔하이픈, 로맨틱한 고백 담았다…신보 ‘NIGHT’ 콘셉트 포토

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 새 싱글 발매를 앞두고 로맨틱한 분위기의 마지막 콘셉트 포토를 공개했다.

엔하이픈은 지난 11일 오후 공식 SNS를 통해 스핀오프 싱글 ‘THE SIN : PARALLEL WORLD’(더 신 : 패러렐 월드)의 ‘NIGHT’(나이트) 버전 콘셉트 포토를 선보였다.

공개된 사진에는 어스름한 밤을 배경으로 사랑하는 상대에게 마음을 전하려는 멤버들의 모습이 담겼다. 엔하이픈은 풍선을 한 아름 들거나 꽃다발을 품에 안는 등 각기 다른 방식으로 고백을 준비하는 모습을 표현했다. 자연스러운 표정과 자유로운 포즈를 통해 사랑에 빠진 이들의 설렘을 그려냈다.

이번 ‘NIGHT’ 버전을 끝으로 새 싱글의 콘셉트 포토 공개를 마친 엔하이픈은 본격적인 뮤직비디오 프로모션에 나선다. 12일 오후 10시 타이틀곡 ‘I Want You’(아이 원트 유)의 뮤직비디오 티저를 공개하고, 13일 오후 11시 59분에는 뮤직비디오 본편을 선보인다.

신보 발매에 앞서 뮤직비디오를 먼저 공개하는 일정으로 팬들의 기대감을 높일 예정이다.

타이틀곡 ‘I Want You’는 본능적인 이끌림으로 서로를 알아보고 운명임을 깨닫는 순간을 그린 노래다. 어떤 세계에 있더라도 상대를 향한 사랑은 변하지 않는다는 메시지를 로맨틱하게 풀어냈다.

엔하이픈의 스핀오프 싱글 ‘THE SIN : PARALLEL WORLD’는 오는 20일 오후 2시 음원이 공개되며, 실물 음반은 23일 발매된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]