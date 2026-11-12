투어스, 라이브부터 퍼포먼스·예능까지…‘육각형 올라운더’ 입증

사진=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스(TWS)가 탄탄한 라이브 실력과 퍼포먼스, 예능감까지 다채로운 매력을 선보이며 활동을 이어가고 있다.

투어스는 최근 유튜브 채널 잇츠 라이브(it’s Live)에 출연해 싱글 2집 ‘TO US’(투 어스)의 타이틀곡 ‘내 이름을 불러줘’를 라이브로 선보였다. 밴드 사운드에 맞춰 멤버들은 각자의 음색과 부드러운 가성을 살린 무대를 펼쳤다. 특히 곡 후반부로 갈수록 풍성해지는 보컬 하모니로 노래의 감정선을 표현했다.

퍼포먼스에서도 강점을 드러냈다. ‘내 이름을 불러줘’는 따뜻하고 편안한 선율과 달리 고난도 안무로 구성된 곡이다. 손끝까지 감정을 표현하는 섬세한 동작부터 바닥을 짚고 빠르게 회전하는 안무까지 다양한 움직임이 이어진다. 여섯 멤버는 동작의 강약을 조절하고 호흡을 맞추며 완성도 높은 군무를 선보였다.

무대에서는 한층 성숙해진 분위기도 보여주고 있다. 투어스는 이번 활동에서 기존의 밝고 청량한 이미지에 서정적인 감성을 더했다. 차분한 색감의 의상과 멤버들의 신체적 특징을 살린 스타일링을 통해 신보에 담긴 성장의 메시지를 시각적으로 표현했다.

무대 밖에서는 예능 프로그램을 통해 친근한 매력을 드러냈다. 투어스는 KBS2 ‘더 시즌즈 - 성시경의 고막남친’에 출연해 성시경과의 첫 만남에 관한 일화를 전했다. 유튜브 채널 KBS Kpop의 웹 예능 ‘돌박이일’에서는 다양한 미션을 수행하며 멤버들 간 유쾌한 호흡을 보여줬다.

이처럼 보컬과 퍼포먼스, 예능 등 여러 분야에서 활약 중인 투어스는 신보로 음반 차트에서도 성과를 거두고 있다. 지난 2일 발매한 싱글 2집 ‘TO US’는 발매 당일 한터차트 일간 음반 차트 1위에 올랐으며, 2일부터 8일까지 집계된 주간 음반 차트에서도 정상을 차지했다.

타이틀곡 ‘내 이름을 불러줘’ 역시 한국을 비롯해 일본과 중국의 주요 음원 차트 상위권에 이름을 올렸다. 음악과 예능을 넘나들며 활동 영역을 넓히고 있는 투어스의 행보에 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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