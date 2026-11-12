부국제 30년 돌아본다…정연욱 “이제 영화 넘어 콘텐츠”

부산국제영화제의 지난 30년을 돌아보고 한국 영화와 콘텐츠 산업의 글로벌 경쟁력 강화 방안을 논의하는 정책 토론회가 부산에서 열린다.

정연욱 국민의힘 의원(부산 수영구)은 12일 오후 3시 부산 영상산업센터 11층 컨퍼런스홀에서 ‘부산국제영화제를 통한 K-무비·콘텐츠 글로벌 영토 확장 및 국가 전략 자산 육성 방안 토론회’를 개최한다.

이번 토론회는 부산국제영화제가 지난 30년간 구축한 국제적 네트워크와 성과를 바탕으로 한국 영화와 콘텐츠의 해외 진출 확대 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 특히 부산국제영화제와 아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM)의 역할을 국가 문화산업 차원에서 재조명하고 중장기 발전 방향을 논의한다.

부산 지역 국회의원 가운데 유일하게 국회 문화체육관광위원회에서 활동하는 정 의원이 주최하고 부산국제영화제가 주관하며 부산광역시가 후원한다.

토론회는 조원희 부산국제영화제 커뮤니티비프운영위원장의 사회로 진행되며 정 의원이 좌장을 맡는다.

첫 번째 발제자로 나서는 김홍준 한국예술종합학교 명예교수는 ‘K-무비·콘텐츠 글로벌 확장과 부산국제영화제의 역할과 비전’을 주제로 발표한다. 부산국제영화제가 한국 영화와 콘텐츠의 국제적 확장 과정에서 수행해 온 역할을 살펴보고 향후 과제를 제시할 예정이다.

이어 한기룡 서던포스트 정책연구센터장은 ‘ACFM 정량성과 및 파급효과 분석’을 주제로 아시아콘텐츠&필름마켓의 산업적 성과와 경제적 파급효과를 분석한다.

종합토론에는 정한석 부산국제영화제 집행위원장, 김영덕 아시아콘텐츠&필름마켓 위원장, 조유장 부산광역시 문화국장, 김이석 동의대학교 영화학과 교수가 참여한다. 참석자들은 영화제와 마켓의 글로벌 경쟁력 강화, 지속 가능한 발전 방향, 국내 콘텐츠 산업과의 연계 방안 등을 논의할 예정이다.

정 의원은 “부산국제영화제는 지난 30년 동안 부산을 세계에 알렸다”며 “이제는 영화를 넘어 콘텐츠다”라고 말했다. 이어 “관광객이 잠깐 들렀다 떠나는 도시가 아니라, 관광과 문화가 함께하는 문화콘텐츠 관광도시로 가야 한다”며 “영화제와 마켓이 그 중심에 서도록 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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