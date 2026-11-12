존박 "'맥도날드 랩' 인기 무섭기도…너무 고평가 됐다"

존박. 출처=유튜브 채널 'TEO 테오' 화면 캡처

가수 존박이 최근 폭발적인 반응을 모은 '맥도날드 랩'에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.

유튜브 채널 'TEO 테오'는 '맥도날드 랩에 대한 존박의 속마음 EP.03 선공개 존박이 밥사마' 편을 11일 공개했다.

이날 존박은 "최근에 맥도날드 랩을 하고 바이럴이 되면서 되게 무서워졌다. 왜냐하면 단 한순간도 이걸 웃기려고 한 것도 아니지만 올인할 생각을 안 했다"고 말했다.

이를 들은 넉살은 "거짓말 하지 마라. 첫 번째 거짓말, 너는 너무 최선을 다했다. 그리고 무언가를 꿈꿨다. 너는 맥도날드 랩으로 담벼락 뒤를 봤다"고 몰아가 웃음을 안겼다.

존박은 "당연히 최선을 다했지만 뭔가를 꿈꾼 적은 없다. 최선을 다한 건 맞다. 난 힙합을 리스펙하는데 내가 이거를 그냥 설렁설렁 웃기게 하는 건 아니지 않나. 나는 100%를 다했지만, 그 결과가 내 생각에는 수준이 많이 떨어진다"고 털어놨다.

출처=유튜브 채널 'TEO 테오' 화면 캡처

넉살은 "존박은 랩을 하면 안 된다. 너무 위험한 종자"라며 "그 댓글을 봤다. 존박 선에서 국힙 90% 정리된다고 하더라. 그게 좀 잘못된 댓글이다. 왜냐하면 존박 선에서 95%가 정리된다"고 너스레를 떨었다.

존박은 "내가 하고 싶은 말은 그냥 나는 너무 고평가됐고 그게 너무 무섭다"며 "잘한다 잘한다 하니까 실망시키기 싫고 너무 좋아하는 래퍼 분들이 나를 보고 나를 안 좋게 생각할까봐 걱정"이라고 고백했다.

넉살은 "지금 이 멘트가 나를 더 열받게 한다. 아무도 그 정도로 생각하지 않는다. 그건 자의식 과잉이다. '잘 들었다' 하면 '고맙습니다' 하면 된다"고 말해 웃음을 더했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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