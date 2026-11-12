안효섭, 홍화연과 신뢰 쌓고 장률·장영남과는 대립…얽히고설킨 관계

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안효섭을 중심으로 얽히고설킨 인물들의 관계가 극의 긴장감을 한층 끌어올리고 있다.

JTBC 토일드라마 ‘파이널 테이블’에서 강한(안효섭 분)은 최송이(홍화연 분), 차우진(장률 분), 문해선(장영남 분)과 서로 다른 관계를 맺으며 극의 중심축으로 활약하고 있다. 특히 인물들과의 만남이 이어질수록 베일에 싸여 있던 강한의 과거와 숨겨진 사연도 조금씩 드러나 궁금증을 키운다.

최송이는 강한에게 복수라는 공통의 목적을 함께하는 든든한 조력자다. 두 사람은 레스토랑 손님과 사장으로 처음 인연을 맺었다. 이후 아버지를 죽게 만든 평연그룹에 복수하고 싶다는 최송이의 이야기를 들은 강한은 아버지를 잃었던 자신의 어린 시절을 떠올렸다. 이를 계기로 강한은 파밀리아의 헤드 셰프로 요리 서바이벌에 나서 달라는 최송이의 제안을 수락했고, 평연그룹을 향한 복수를 위해 함께 움직이기 시작했다.

이 과정에서 강한은 최송이에게 조금씩 속내를 내비치며 가까워졌다. 누구에게도 쉽게 꺼내지 못했던 자신의 약점과 과거까지 털어놓으며 두 사람은 한층 깊은 신뢰를 쌓았다. 특히 3라운드 미션에서 풍부한 경력을 갖춘 다른 팀원 대신 최송이를 파트너로 선택해 눈길을 끌었다. 서로의 사정을 이해하고 의지하게 된 두 사람이 앞으로 어떤 시너지를 보여줄지 기대를 모은다.

반면 차우진과 강한의 관계에는 화해하기 어려운 과거의 감정이 자리하고 있다. 두 사람은 과거 인연이 있었던 셰프의 장례식장에서 마주친 바 있다. 당시 강한은 차우진을 향해 분노가 담긴 시선을 보냈고, 이후 요리 서바이벌 참가 소식을 듣고 자신을 찾아온 차우진에게 7년 전의 일을 후회하게 만들겠다고 다짐했다.

차우진 역시 강한을 향한 경계심을 감추지 않았다. 요리 서바이벌 촬영 현장에서 강한과 재회한 그는 세상을 떠난 셰프와 강한이 어떤 관계였는지 추궁하며 두 사람 사이에 감춰진 과거를 궁금하게 만들었다. 서로에게 물러서지 않겠다는 의지를 드러내고 있는 만큼, 이들의 대립이 서바이벌 과정에서 어떤 변수로 작용할지 관심이 쏠린다.

강한이 오랫동안 적대감을 품어온 인물은 평연그룹 회장 문해선이다. 강한은 아버지 강산(지승현 분)의 죽음에 평연그룹, 나아가 문해선이 연관돼 있다고 생각하며 복수를 준비해 왔다. 어린 시절 누군가에게 쫓기던 강한이 필사적으로 달아나다 결국 문해선에게 발각되는 장면도 공개되면서 두 사람 사이에 숨겨진 사연에 대한 궁금증을 더했다.

여기에 두 사람의 관계를 뒤흔들 만한 사실까지 밝혀졌다. 평연미디어 사장 백현주(차지연 분)가 강한의 뒷조사를 진행한 끝에 강한과 문해선이 친모자 관계라는 사실을 알아낸 것. 하지만 정작 문해선은 강한의 정체를 아직 알아보지 못하고 있으며, 차우진을 친자식처럼 대하고 있는 상황이다. 모자 관계라는 충격적인 진실이 드러난 가운데 강한이 문해선에게 복수심을 품게 된 배경과 두 사람 사이에 벌어진 과거의 사건에도 시선이 모인다.

한국으로 돌아온 강한은 최송이와 새로운 신뢰를 쌓는 한편, 차우진과 문해선을 통해 과거의 기억과 마주하고 있다. 각기 다른 사연으로 얽힌 세 사람과 강한의 관계가 앞으로 어떤 국면을 맞이할지, 복수를 향한 강한의 행보가 어떤 결말로 이어질지 관심이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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