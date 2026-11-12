투바투 청춘 서사에 출판계도 주목…25일까지 노랫말 활용한 이색 팝업

사진=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 노랫말이 출판 콘텐츠로 재탄생한다. 청춘의 성장과 불안, 상실 등을 노래해 온 이들의 음악이 책과 굿즈를 통해 새로운 방식으로 소개된다.

12일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 출판사 안전가옥은 이날부터 25일까지 서울 아이파크몰 용산점 도파민스테이션에서 팝업 ‘아무렇게나 읽는 게 어때서’를 운영한다. 현장에는 투모로우바이투게더의 노랫말을 출판 콘텐츠로 재해석한 ‘TXT 존’이 마련된다.

이번 팝업에서는 오는 16일 발매되는 신보 타이틀곡 ‘Angel Bite’(엔젤 바이트)를 비롯해 투모로우바이투게더의 노래 5곡을 소개한다. 이들은 그동안 성장에 대한 두려움과 관계의 균열, 상실감, 현실의 벽 앞에서 느끼는 좌절 등 청춘의 다양한 감정을 음악에 담아왔다.

사진=빅히트 뮤직

‘그냥 괴물을 살려두면 안 되는 걸까’의 “꼭 어른이 돼야만 잘 하고 있는 걸까”라는 가사에는 성장에 대한 고민이 담겼다. ‘날씨를 잃어버렸어’의 “나의 계절을 돌려줘”는 코로나19 팬데믹 시기의 상실감을, ‘Trust Fund Baby’의 “그 삶이 내 거면 왜 안 되는 걸까”는 현실의 격차 앞에서 느끼는 좌절을 표현한다. ‘LO$ER=LO♡ER’의 “함께라면 추락도 아름다워”에는 불안한 현실에서도 소중한 사람과 함께하려는 마음이 녹아 있다.

신곡 ‘Angel Bite’ 역시 이러한 청춘 서사를 이어간다. “가진 게 없는데 내 미래를 뭘로 살 수 있나요”, “다 망했대도 같이 있고 싶은걸”이라는 가사에는 현실의 막막함 속에서도 누군가와 함께하고 싶은 마음이 담겼다. 팝업 내 ‘TXT 존’의 테마인 ‘뭣도 없어도 너랑 있는 게 어때서’ 역시 이 곡의 노랫말에서 착안했다.

현장에서는 이들 노랫말을 활용한 다양한 출판 콘텐츠를 만날 수 있다. 5곡의 가사를 그래픽으로 표현한 지류 6종과 스티커 4종으로 구성된 진(Zine) 패키지가 판매되며, 구매자는 별도의 ‘꾸밈존’에서 자신만의 결과물을 만들 수 있다.

이 밖에도 ‘Angel Bite’의 핵심 가사와 이모지를 담은 NFC 키링, 안전가옥이 추천한 도서 6종을 투모로우바이투게더의 노랫말이 적힌 포장지로 감싼 블라인드 북 등이 준비됐다.

이번 협업은 최근 젊은 세대 사이에서 글을 읽고 수집하며 자신의 취향을 표현하는 ‘텍스트힙’ 문화와 K-팝을 결합했다는 점에서도 눈길을 끈다. 음악을 듣는 데서 나아가 가사를 읽고 꾸미고 소장하는 방식으로 콘텐츠의 경험을 확장한 것이다.

투모로우바이투게더는 오는 16일 오후 6시 미니 9집 ‘PERFECT STORM’(퍼펙트 스톰)을 발매한다. 이번 앨범은 현실의 무게를 마주한 청춘의 불안과 열망, 변화를 향한 갈망을 총 6곡에 담았다. 타이틀곡 ‘Angel Bite’는 아름답지만은 않은 현실 속에서도 소중한 사람과 함께하고 싶은 마음을 노래한다.

신보는 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이의 사전 저장 추이를 보여주는 ‘톱 10 카운트다운’에서 지난달 26일부터 이달 12일까지 18일 연속 1위를 기록했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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