4.5평 점포, 어느새 200호점 돌파… 카페인24 임선영 대표의 ‘무인카페 생존법’

무인카페는 적은 인력으로 운영할 수 있어 직장인과 예비 창업자의 관심이 높다. 그러나 직원이 없다고 관리할 일까지 줄어드는 것은 아니다. 입지 선정부터 커피 품질, 기기 관리까지 챙길 것이 많다.

임선영 카페인24 대표도 이를 직접 겪었다. 15년간 직장생활을 하며 아이를 키운 그는 4.5평 개인 무인카페로 사업을 시작했다. 자신처럼 일과 육아를 함께하는 워킹맘들을 돕다가 2022년 가맹사업을 시작했고, 올해 10월 200번째 가맹 계약을 맺었다.

내실도 지켰다. 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서(2025년 기준)에 따르면 카페인24는 계약 기간 중 해지한 가맹점이 한 곳도 없었고, 100호점 이상 무인카페 브랜드 가운데 가맹점 연평균 매출 1위를 기록했다.

임 대표에게 무인카페 창업의 기준과 운영 방법을 들어봤다.

-직장생활 중 무인카페를 택한 이유는.

“퇴사 전 리스크가 가장 적은 사업을 찾다가, 하루 1시간 관리로 운영할 수 있는 무인카페를 택했다. 직장과 육아를 함께할 수 있었기 때문이다.

직원이 없으니 운영도 수월할 줄 알았는데 아니었다. 고객이 만족할 수 있도록 메뉴와 이벤트, 동선, 인테리어를 끊임없이 고민해야 했다. 그 경험으로 창업자의 시행착오를 줄일 방법을 만들어 왔다.”

-창업 시 가장 중요하게 볼 것은.

“입지다. 무인카페는 손님이 일부러 찾아오는 곳이 아니어서, 자연스럽게 첫 방문이 일어나는 자리를 골라야 한다.

유동인구만 볼 것이 아니라 주변 거주 인구, 생활 동선, 경쟁 매장, 방문 시간대까지 살펴야 한다. 우리는 AI 상권 분석으로 후보지를 검토한 뒤 담당자가 직접 현장을 확인한다. 이 방식으로 특허도 받았고, 지난해에는 약 120건의 후보지를 부적합으로 판단했다.”

-가격 경쟁이 치열한 업종이라는 인식도 있다.

“가격도 중요하지만 다시 찾게 하는 건 결국 커피 맛이다. 그래서 국가대표 출신 4관왕 바리스타와 커피를 개발했고, 원두는 주문이 들어오면 그때 로스팅한다. 우베, 리얼 딸기라떼, 슈크림처럼 트렌디한 메뉴를 동네에서도 부담 없는 가격에 즐길 수 있도록 메뉴 개발도 이어가고 있다.”

-부업으로 운영할 때 주의할 점은.

“무인매장을 ‘손이 가지 않는 사업’으로 보면 안 된다. 청결과 재고, 커피머신 상태를 꾸준히 확인해야 한다. 본사가 원격 기기 관리와 정기 점검을 하고 있지만, 창업자도 본인이 얼마나 관리할 수 있는지 따져봐야 한다.”

-문을 연 뒤 매출을 꾸준히 지키려면.

“손님이 계속 새롭게 느낄 거리를 만들어야 한다. 다만 매장 하나의 힘으로는 새 손님을 모으기 어렵다. 그래서 우리는 본사가 전국 매장이 함께하는 이벤트와 메뉴 개발을 꾸준히 이어가고 있다. 전국 단위로 함께 움직이면 동네 손님이 매장을 찾을 이유가 생긴다.

오는 12월에는 크리스마스 연말 이벤트로 고객에게 총 1000만 원 규모의 경품을 드린다. 계절마다 신메뉴도 꾸준히 선보이고 있다. 손님은 다시 찾을 이유가 생기고 점주는 매출이 오르도록 돕는 것, 그것이 본사의 역할이라고 생각한다.”

-무인카페 시장은 앞으로 어떻게 바뀔까.

“수요는 계속 늘 것으로 본다. 다만 모든 상권에 같은 매장을 내는 방식은 한계가 올 것이다. 주거지는 접근성, 오피스는 빠른 이용, 학원가는 머물기 좋은 환경이 중요하다. 앞으로는 상권에 맞춰 공간과 메뉴를 달리하는 매장이 늘어날 것이다.”

-마지막으로 조언은.

“쉽게 시작할 수 있는 사업일수록 쉽게 망할 수도 있다. 월세가 싼 곳에서 아무 커피나 판다고 살아남지는 못한다. 고객의 동선과 필요를 먼저 공부하고, 고정비와 예상 매출, 관리 시간까지 충분히 계산해 보길 바란다. 큰 수익보다 오래 운영할 수 있는 조건을 먼저 갖추는 것이 중요하다.”

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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