현대판 왕 변신한 앰퍼샌드원, 왕좌 향한 여정 그린다

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 첫 정규앨범 발매를 앞두고 마지막 콘셉트 포토를 공개했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 12일 공식 SNS를 통해 앰퍼샌드원의 정규 1집 ‘PATHFINDER’(패스파인더)의 세 번째 콘셉트 포토인 ‘CHARACTER STILL’(캐릭터 스틸) 중 ‘THRONE’(스론) 단체 버전을 공개했다.

사진 속 앰퍼샌드원은 클래식한 분위기와 트렌디한 스타일을 결합한 의상을 입고 등장했다. 멤버들은 비장한 표정으로 카메라를 응시하며 현대판 왕을 표현했다. 특히 단체 사진을 통해 멤버 간 결속력과 팀의 정체성을 강조했다.

이로써 앰퍼샌드원은 앞서 선보인 ‘PATH’(패스), ‘HUMBLE’(험블)에 이어 ‘THRONE’까지 총 세 가지 콘셉트 포토를 모두 공개했다.

정규 1집 ‘PATHFINDER’는 왕좌에 이르는 길이 단순히 높은 자리에 오르는 것이 아니라 낮은 자세로 자신만의 길을 개척해 나가는 과정이라는 메시지를 담은 앨범이다. 앰퍼샌드원은 각기 다른 콘셉트 포토를 통해 이러한 앨범의 주제를 시각적으로 표현했다.

오는 17일 발매되는 ‘PATHFINDER’에는 타이틀곡 ‘King’s Way’(킹스 웨이)를 비롯해 총 10곡이 수록된다. 멤버 전원이 곡 작업에 참여해 의미를 더했다.

같은 날 오후 8시에는 서울 예스24 라이브홀에서 컴백 쇼 ‘THE WAY BEGINS’(더 웨이 비긴스)를 개최하고 신곡 무대를 처음 공개할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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