‘서브노티카2’, 골든 조이스틱 어워드서 ‘최고의 얼리 액세스 게임’ 수상

크래프톤 제공

크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈가 개발한 ‘서브노티카 2(Subnautica 2)’가 세계적인 게임 시상식에서 수상의 영예를 안았다.

크래프톤은 서브노티카 2가 제44회 골든 조이스틱 어워드 2026에서 ‘최고의 얼리 액세스 게임(Best Early Access Game)’으로 선정됐다고 12일 밝혔다.

골든 조이스틱 어워드는 1983년 시작된 게임 시상식으로, 전 세계 이용자들의 투표를 통해 수상작을 가린다. 언노운 월즈는 2018년 전작 ‘서브노티카’로 ‘올해의 PC 게임’을 수상한 데 이어 후속작으로도 트로피를 거머쥐며 시리즈의 경쟁력을 입증했다.

서브노티카 2는 정체를 알 수 없는 외계 해양 행성을 무대로 펼쳐지는 오픈월드 생존 제작 게임이다. 특히 시리즈 최초로 최대 4명이 함께할 수 있는 협동 모드를 도입한 것이 특징이다. 이용자는 동료들과 바닷속 생태계를 탐색하고 생존 자원을 확보하는 한편, 거점 시설을 구축하며 새로운 환경에 적응해 나가야 한다.

지난 5월 15일 얼리 액세스 형태로 출시된 이후 흥행 성과도 이어졌다. 출시 12시간 만에 누적 판매량 200만 장을 넘어섰으며, 22일 만에 500만 장을 돌파했다. 개발진은 정식 출시 전 이용자에게 개발 중인 게임을 공개하고 의견을 반영하는 ‘오픈 디벨롭먼트’ 방식을 적용하고 있다. 이를 통해 탐험과 생존 요소를 다듬는 동시에 근접 음성 채팅, 소생 시스템 등 협동 플레이를 위한 기능도 보강했다.

앤서니 가예고스 서브노티카 2 크리에이티브 디렉터는 “이번 수상은 서브노티카 2를 함께 만들어 온 이용자들과 나누는 성과라 더욱 뜻깊다”며 “출시 전부터 지금까지 꾸준히 응원해 주시는 커뮤니티에 깊이 감사드린다. 얼리 액세스 기간 보내주시는 의견이 개발에 큰 도움이 되고 있으며, 앞으로도 이를 바탕으로 더 나은 게임을 만들어 가겠다”고 말했다.

장태석 크래프톤 글로벌 퍼블리싱 총괄은 “언노운 월즈의 오픈 디벨롭먼트 철학으로 쌓아 온 커뮤니티의 강력한 지지가 높은 득표율로 이어진 것으로 본다”며 “크래프톤은 커뮤니티의 기대에 부응할 수 있도록 앞으로도 서브노티카 프랜차이즈의 지속적인 성장에 투자할 계획”이라고 밝혔다.

한편 서브노티카 2는 올해 말 대규모 콘텐츠 업데이트를 예고했다. 얼리 액세스 출시 이후 가장 큰 규모로 진행될 이번 업데이트에는 새로운 탐험 지역과 해양 생물, 생물 군계, 탑승 장비 등이 포함될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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