트와이스 나연, 순백의 날개 달았다…‘베이비 엔젤’ 비주얼

그룹 트와이스 나연이 새 싱글 발매를 앞두고 천사 콘셉트의 티저 사진을 공개했다.

나연은 오는 20일 새 싱글 ‘NA-sty’(나스티)와 타이틀곡 ‘BABY ANGEL’(베이비 엔젤)을 발매한다. 소속사 JYP엔터테인먼트는 지난 10일 첫 번째 티저 사진을 공개한 데 이어 11일 오후 새로운 콘셉트 사진을 추가로 선보였다.

공개된 사진에서 나연은 새하얀 날개와 순백의 드레스를 착용해 신곡 제목에 걸맞은 천사로 변신했다. 푸른 하늘을 배경으로 그네에 앉거나 깃털에 둘러싸인 채 눈을 감고 있는 모습으로 몽환적인 분위기를 연출했다. 앞서 공개한 첫 번째 티저와는 상반된 콘셉트로 새 앨범에서 보여줄 다양한 매력을 예고했다.

새 싱글 ‘NA-sty’는 ‘나연의 스타일’, ‘나답게’라는 의미에 영어 단어 ‘nasty’를 결합한 이름이다. 앨범에는 타이틀곡 ‘BABY ANGEL’을 비롯해 나연이 직접 작사·작곡에 참여한 ‘SHiVER’(쉬버), ‘BOY’(보이) 등 총 3곡이 수록된다.

나연은 2022년 6월 첫 번째 미니앨범 ‘IM NAYEON’(아이엠 나연)을 발표하며 솔로 가수로 데뷔했다. 당시 타이틀곡 ‘POP!’(팝!)으로 밝고 경쾌한 매력을 선보였으며, 2024년 6월에는 두 번째 미니앨범 ‘NA’(나)의 타이틀곡 ‘ABCD’(에이비씨디)를 통해 한층 강렬한 퍼포먼스를 보여줬다.

솔로 활동마다 서로 다른 콘셉트를 선보여 온 나연이 이번 신보에서는 어떤 음악적 변화를 보여줄지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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