튜이드 엘레나, 딘 ‘21’ 재해석…감미로운 R&B 감성

그룹 튜이드(TUIDE) 멤버 엘레나가 보컬 커버 영상을 통해 자신만의 음악적 색깔을 선보였다.

튜이드는 지난 11일 공식 유튜브 채널을 통해 엘레나의 ‘21’ 보컬 커버 영상을 공개했다. ‘21’은 싱어송라이터 딘(DEAN)이 2016년 발표한 곡으로, 리드미컬한 비트와 감각적인 보컬이 특징인 R&B 장르의 노래다.

공개된 영상에서 엘레나는 특유의 부드러운 음색과 섬세한 강약 조절을 바탕으로 원곡을 자신만의 스타일로 재해석했다. 첫눈에 마음을 빼앗긴 순간의 설렘과 호기심을 표현하며 안정적인 가창력과 리듬감을 보여줬다.

영상은 보랏빛 조명과 따뜻한 스탠드 불빛이 어우러진 작업실을 배경으로 촬영됐다. 엘레나는 편안한 캐주얼 차림으로 등장해 자연스러운 분위기 속에서 노래를 소화했다.

튜이드는 최근 멤버별 개성을 담은 콘텐츠를 잇달아 선보이고 있다. 앞서 서연과 사키, 세아가 하우스 댄스 퍼포먼스를 공개한 데 이어 엘레나는 R&B 보컬 커버를 통해 음악적 역량을 드러냈다.

튜이드는 최근 열린 ‘2026 KGMA’에서 데뷔 첫 신인상을 받았다. 오는 14일 ‘2026 멜론뮤직어워드’(MMA2026), 20일 ‘2026 MAMA AWARDS’, 12월 6일 ‘AAA 2026’ 등 주요 음악 시상식에도 참석할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]