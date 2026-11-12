"16년 내내, 온 마음 다해 사랑해"…박시영, 동성 연인에 애정 고백

박시영. 출처=박시영 SNS

박시영 영화 포스터 디자이너가 동성 연인을 향한 굳건한 애정을 드러냈다.

박시영은 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "2011년 11월 11일에 만나서 2026년 11월 11일까지 16년을 내내 온 마음을 다해 사랑한다"는 글을 남겼다. 이어 "16년, 하루도 안 빠지고 심장이 쿵쾅댄다"고 덧붙였다.

박시영은 지난 4월 오랜 기간 교제해 온 동성 연인을 공개한 바 있다.

그는 지난 5월 유튜브 채널 '왓챠'의 '처음 만난 사이'에서 "나이 마흔 먹고 커밍아웃이라고 하니까 당황스럽다"면서도 "아무리 생각해도 지금 내가 자랑할 수 있는 건 제 애인밖에 없다. 마음 속 깊이 내가 뭘 자랑하고 싶냐고 물어보면 애인을 업고 다니면서 다 보여주고 싶다. 명동 한복판을 걸으면서 '내 거다!' 하고 자랑하고 싶다"고 말하기도 했다.

박시영은 영화 '관상', '곡성', '왕과 사는 남자' 포스터 등을 작업한 디자이너이자 아트 디렉터다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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