NCT 위시, 써클차트 10월 월간 앨범 1위…164만 장 돌파

사진=SM엔터테인먼트

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)가 네 번째 미니앨범 ‘I SPY’(아이 스파이)로 써클차트 월간 앨범 차트 정상에 올랐다.

12일 발표된 써클차트에 따르면 NCT WISH가 지난달 12일 발매한 미니 4집 ‘I SPY’는 10월 월간 앨범 차트 1위를 차지했다.

앞서 NCT WISH는 이번 앨범으로 발매 첫 주 써클차트 주간 앨범 및 리테일 앨범 차트에서 1위를 기록하며 2관왕에 올랐다. 이어 월간 앨범 차트까지 정상을 차지하며 음반 판매에서 강세를 이어갔다.

판매량도 눈에 띈다. ‘I SPY’는 발매 하루 만에 밀리언셀러를 달성하며 NCT WISH의 4연속 밀리언셀러 기록을 완성했다. 지난달 31일 기준 써클차트 누적 판매량은 164만 9000장을 넘어섰다.

음반에 이어 공연에서도 성과를 거두고 있다. NCT WISH는 내년 1월 15일과 16일 서울 고척스카이돔에서 개최하는 단독 콘서트 2회 공연을 모두 선예매만으로 매진시켰다. 이에 추가 좌석을 개방하며 팬들의 관심에 화답했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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