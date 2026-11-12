현대차, 전·현직 카마스터와 소아암 환아 지원

현대자동차가 전·현직 카마스터와 함께 소아암 환아 지원을 위한 기부금 6212만원을 조성했다.

현대차는 지난 11일 서울 강남대로 사옥 내 UX 스튜디오 서울에서 ‘현대 호프 온 휠스 매칭그랜트 기부금 전달식’을 열고 후원금을 초록우산에 전달했다고 12일 밝혔다.

이번 기부에는 현대차 전·현직 카마스터 91명이 참여했다. 이들이 자발적으로 모금한 금액은 3106만원으로, 현대차가 같은 금액을 추가 출연하면서 총 6212만원의 후원금이 마련됐다.

기부금은 초록우산을 통해 소아암 환아의 치료비로 사용된다. 지원 항목은 수술비와 진료비, 약제비 등 질병 치료에 필요한 의료비다.

현대 호프 온 휠스 매칭그랜트는 현대차의 글로벌 사회공헌 프로그램인 ‘현대 호프 온 휠스’와 국내 후원금 조성 사업인 ‘판매왕 매칭그랜트’를 연계한 프로그램이다.

매칭그랜트는 임직원이나 참여자가 자발적으로 기부한 금액에 기업이 일정 금액을 추가로 지원하는 방식이다. 이번 행사에서는 카마스터들이 모금한 금액과 동일한 규모를 회사가 부담하는 1대 1 매칭 방식이 적용됐다.

현대차는 이를 통해 차량 판매 현장에서 근무하는 카마스터들의 자발적인 기부 참여를 소아암 환아 지원 사업으로 연결하고 있다. 현직뿐 아니라 퇴직한 카마스터도 참여 대상에 포함된 것이 특징이다.

이날 전달식에는 윤효준 현대차 국내사업본부장(전무), 김은희 국내지원사업부장(상무), 김경조 국내사업지원실장(상무), 신정원 초록우산 사회공헌협력본부장 등이 참석했다. 기부에 참여한 전·현직 카마스터들도 자리를 함께했다.

현대차는 소아암 환아를 지원하는 글로벌 사회공헌 활동과 국내 판매 조직의 기부 프로그램을 연계해 관련 지원을 이어간다는 방침이다.

현대차 관계자는 “카마스터들의 자발적인 참여와 회사의 지원이 소아암 환아들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 국내외 소아암 환아들의 건강한 미래를 위해 지속적인 지원을 이어 나가겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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