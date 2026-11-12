아이오아이·NCT드림·리센느…‘MMA2026’, 첫날 14팀 스페셜 무대 예고

오는 14일 개막하는 ‘2026 멜론뮤직어워드’(MMA2026)가 첫날 무대에 오르는 아티스트 14팀의 특별 공연을 예고했다.

카카오엔터테인먼트는 오는 14일과 15일 서울 고척스카이돔에서 열리는 ‘제18회 멜론뮤직어워드’(MMA2026)의 첫날 공연 구성을 12일 공개했다. 올해 시상식은 ‘K-POP CONNECT: The New Pulse’를 슬로건으로 이틀간 진행된다.

첫날에는 에스파, 에이티즈, 드래곤포니, HANA, 하츠투하츠, 아이오아이, 아이딧, 에이엔, NCT DREAM, 리센느, 라이즈, 튜이드, 투어스, 최예나 등 14팀이 무대에 오른다.

10년 만에 MMA 무대로 돌아오는 아이오아이가 눈길을 끈다. 아이오아이는 과거의 추억부터 현재와 미래까지 한 편의 영화처럼 풀어낸 특별 무대를 준비했다. 데뷔 10주년을 맞은 NCT DREAM 역시 팬들과 함께하는 축제 콘셉트의 공연을 선보인다.

에스파는 과감한 비주얼 연출을 통해 확장된 세계관을 보여줄 예정이다. 에이티즈는 대규모 퍼포먼스로 새로운 여정의 시작을 알리고, 드래곤포니는 청춘의 에너지를 담은 라이브 무대를 펼친다.

MMA에 처음 출연하는 HANA는 특별 편곡 무대를 준비했다. 하츠투하츠는 스포츠 콘셉트를 활용한 퍼포먼스를 선보이며, 아이딧과 에이엔은 14명이 함께하는 첫 합동 무대를 꾸민다. 에이엔이 신호를 찾는 ‘FINDER’, 아이딧이 신호를 잡아내는 ‘CATCHER’가 돼 하나의 미션을 수행하는 방식이다.

리센느는 판타지 드라마의 서사를 동화처럼 표현한 무대를 준비했다. 라이즈는 특별 게스트들과 함께 다양한 장르를 넘나드는 공연을 선보이며, 튜이드는 다채로운 매력을 강조한 퍼포먼스를 펼친다.

투어스는 하이틴 뮤지컬 콘셉트로 무대에 오른다. ‘OVERDRIVE’를 뮤지컬 형식으로 새롭게 편곡하고 깜짝 마술 퍼포먼스도 더한다. 최예나는 실시간 스타일 변신을 활용한 무대를 선보일 예정이다.

멜론은 시상식 생중계 기간 ‘MMA2026 본방사수 채팅 이벤트’도 진행한다. 라이브 페이지에서 알림받기를 설정하고 14일과 15일 오후 6시부터 진행되는 생중계를 시청하며 실시간 채팅을 남기면 추첨을 통해 출연 아티스트의 한정판 ‘멜뮤네컷’ 사진을 증정한다.

MMA2026은 양일 오후 5시 레드카펫을 시작으로 오후 6시 본식이 진행된다. 국내에서는 멜론 앱과 웹사이트, 웨이브를 통해 생중계된다. 일본은 유넥스트, 대만은 TVBS42와 캐치플레이플러스에서 시청할 수 있으며, 그 외 지역에서는 원더케이와 멜론 유튜브 채널을 통해 실시간으로 볼 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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