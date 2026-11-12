[창간 21주년] 사격 오예진·골프 유현조·야구 김택연… ‘2005년생 아기 호랑이들’, 한국 스포츠 현재이자 미래로 우뚝

오예진이 지난 8월10일 충북 진천국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 국가대표 미디어데이에서 자세를 취하고 있다. 사진=뉴시스

유현조가 지난 7월 강원도 원주 오로라골프앤리조트에서 열린 2026 오로라월드 챔피언십 1라운드 13번홀에서 티샷을 하고 있다. 사진=KLPGA 제공

두산 김택연이 지난 7월26일 잠실야구장에서 열린 삼성전 8회초 2사 만루에서 기뻐하고 있다. 사진=뉴시스

세계비즈앤스포츠월드가 탄생한 2005년, 스포츠계를 뒤흔들 아기 호랑이들도 첫 울음을 터뜨렸다. 태어난 곳과 생일은 달랐지만 이들에게는 공통점이 있다. 한국 스포츠의 미래를 이끌어갈 주역으로 성장했다는 점이다. 누군가는 일찌감치 세계 정상에 섰고, 또 다른 이는 프로 무대에서 두각을 드러내며 팀의 핵심 전력으로 자리 잡았다. 세계비즈앤스포츠월드가 창간 21주년을 맞아 2005년생 스포츠 스타들의 발자취를 돌아봤다.

‘탕탕!’ 사격 오예진(IBK기업은행)은 누구보다 빠르게 세계 정상에 섰다. 첫 올림픽부터 거침없었다. 2024 파리 올림픽 여자 10m 공기권총 결선에서 243.2점을 쏴 올림픽 신기록을 세우며 금메달을 목에 걸었다. 2026 아이치·나고야 아시안게임(AG)에서도 여자 10m 공기권총과 25m 속사권총 단체전 은메달을 수확하며 경쟁력을 입증했다.

권총을 잡은 건 우연한 계기였다. 표선중학교 2학년 때 친구를 따라 사격장을 찾았다가 선수의 길로 들어섰다. 재능은 일찌감치 빛났다. 제주여자상업고등학교 3학년이던 2023년 고등부 9관왕에 오르며 기대주로 주목받았다. 이제 시선은 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽으로 향한다. 다시 한번 금빛 총성을 울릴 수 있을지 주목된다.

‘탁!’ 한국 여자골프의 새로운 간판 유현조(롯데)의 기세가 매섭다. 올 시즌에만 3차례 정상에 오르며 통산 5승을 쌓았다. 2023년 11월 한국여자프로골프(KLPGA) 입회 후 3년 만에 이룬 성과다. 2년 연속 최저타수상을 차지했고 상금과 대상 포인트 경쟁에서도 각각 3위에 올랐다.

골프와 처음 인연을 맺은 건 4살 때다. 유치원 키즈 골프 프로그램에서 골프채를 잡았고, 10살 무렵 본격적으로 선수의 꿈을 키웠다. 아마추어 시절인 2022 항저우 AG에서는 여자골프 대표팀으로 나서 단체전 은메달과 개인전 동메달을 수확했다.

프로에서도 상승세를 이어갔다. 2024년 9월 메이저 대회 KB금융 스타챔피언십에서 첫 우승을 차지하며 신인왕에 올랐고, 지난해에는 대상과 최저타수상을 석권했다. 올 시즌을 마친 뒤에는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 퀄리파잉(Q) 스쿨에 도전하며 미국 무대 진출을 노린다.

‘슝슝!’ 불같은 강속구가 포수 미트에 꽂힌다. 프로야구 투수 김택연(두산)이다. 시속 150㎞를 넘나드는 직구를 앞세워 팀의 핵심 자원으로 자리 잡았다.

출발부터 남달랐다. 2024년 신인 드래프트 1라운드 전체 2순위로 두산 유니폼을 입은 그는 데뷔 첫해 60경기에서 19세이브(3승2패 4홀드 평균자책점 2.08)를 기록했다. 2006년 나승현(롯데)이 세운 고졸 신인 최다 세이브 기록(16세이브)을 넘어섰고, 신인왕까지 거머쥐었다.

돌풍은 우연이 아니었다. 올 시즌에는 부상에도 55경기에서 3승3패 4세이브 13홀드 평균자책점 2.54를 기록하며 경쟁력을 보여줬다. 일찌감치 다음 시즌 준비에도 돌입했다. 현재 일본 미야자키에서 마무리캠프를 소화하며 구슬땀을 흘리고 있다.

2005년생이라는 같은 출발선에서 시작했지만 각기 다른 종목에서 자신만의 역사를 써 내려가고 있다. 올림픽 금메달리스트부터 프로 무대의 새로운 간판까지, 이들의 성장에는 아직 끝나지 않은 이야기가 남아 있다. 세계비즈앤스포츠월드가 태어난 해 함께 세상에 나온 아기 호랑이들. 어느덧 한국 스포츠의 현재이자 미래로 우뚝 선 이들이 앞으로 써 내려갈 다음 페이지가 더욱 기대된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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