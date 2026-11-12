푸른그룹, ‘2027 푸른그룹 KPGA 윈터투어’ 개최 협약

사진=KPGA 제공

㈜한국프로골프투어(대표이사 김원섭, 이하 KPGT)와 푸른그룹(대주주 주신홍)이 지난 11일 KPGA 빌딩에서 ‘2027 푸른그룹 KPGA 윈터투어’ 개최 협약을 체결했다. 김원섭 KPGT 대표이사와 주신홍 푸른그룹 대주주을 비롯한 양측 임직원이 자리해 대회의 성공적인 개최를 위한 협력을 약속했다.

‘2027 푸른그룹 KPGA 윈터투어’는 2개 대회로 진행되며 총상금은 대회별 1억 원씩 2개 대회를 합해 모두 2억 원 규모다. 대회 장소는 말레이시아 조호르바루에 위치한 디 엘스 클럽 데사루 코스트다. 1월 18일부터 31일까지 2주간 펼쳐진다. 예선은 1라운드 18홀 스트로크 플레이, 본선은 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 펼쳐지며 대회 일정은 추후 확정될 예정이다.

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주신홍 푸른그룹 대주주는 “골프를 좋아하는 한 사람으로서 2016년 더프라자(TPZ)를 세운 이후 한국 골프에 대한 관심이 높았다. 이번 협약을 통해 KPGA와 함께 윈터투어를 개최할 수 있어 기쁘다”며 “추운 날씨에도 묵묵히 땀 흘리는 선수들에게 실전 무대를 만들어 줄 수 있어 의미가 깊다. 앞으로도 KPGA와 다양한 분야에서 꾸준히 협력하며 한국 골프의 든든한 동반자가 되겠다”고 전했다.

김원섭 KPGT 대표이사는 “’KPGA 윈터투어’ 개최를 위해 뜻을 모아 주신 푸른그룹 임직원 여러분께 고마움을 전한다. 푸른그룹과 함께하는 첫 개최인 만큼 양측이 긴밀히 협력해 ‘2027 푸른그룹 KPGA 윈터투어’가 성공적으로 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 이야기했다.

KPGT는 2026년 1월 말레이시아에서 윈터투어를 개최한 데 이어 2027년에는 푸른그룹과 새로운 파트너십을 통해 말레이시아 윈터투어 시리즈를 이어간다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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