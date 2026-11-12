더 시에나 라운지 청담, 송년회·기업 행사 위한 프라이빗 대관 운영

더 시에나 그룹이 연말 송년회와 기업 행사, VIP 초청 모임을 위한 ‘더 시에나 라운지 청담’의 프라이빗 대관 서비스를 운영한다고 밝혔다.

서울 강남구 청담동에 위치한 더 시에나 라운지 청담은 레스토랑과 위스키 바, 루프탑 등을 갖춘 복합문화공간으로, 행사 인원과 목적에 따라 층별 대관이 가능하다.

더 시에나 그룹 관계자는 “연말 기업 행사에서는 참석 인원에 적합한 공간과 식사 이후의 동선까지 고려하는 경우가 많다”며 “행사 성격에 맞춰 공간과 메뉴를 선택할 수 있도록 대관 서비스를 운영하고 있다”고 설명했다.

더 시에나 그룹에 따르면 지하 1층 캐주얼 레스토랑 ‘쓰리버즈 앳 시에나’는 40명, 3층 파인 다이닝 ‘벨라비타’는 테라스를 포함해 60명 규모의 행사를 수용할 수 있다. 4층 위스키 바 ‘바 디아만테’와 5층 루프탑 바는 각각 40명 규모로 운영된다.

식음료는 프리미엄 뷔페와 케이터링, 코스 다이닝 등 행사 목적에 맞춰 구성할 수 있다. 공식 만찬 이후 위스키 바나 루프탑으로 이동해 교류 시간을 이어가는 등 건물 내에서 행사 일정을 진행할 수 있는 것도 특징이다.

더 시에나 라운지 청담은 물결 형태의 곡선 외관과 예술 작품을 갖춘 공간으로, 내부 갤러리에는 이우환, 김환기, 김창열, 이배, 쿠사마 야요이 등의 작품이 전시돼 있다.

지난 6월에는 브랜드 전문가 노희영 고문의 디렉팅으로 지하 1층을 ‘쓰리버즈 앳 시에나’로 새롭게 단장했다. 그동안 VIP 회원을 대상으로 미술사 도슨트 강연과 뷰티 클래스 등 다양한 프라이빗 프로그램도 진행해 왔다.

더 시에나 그룹 관계자는 “초청 고객들이 편안하게 교류할 수 있도록 행사 목적에 맞는 공간 구성과 식음료 서비스를 지원하고 있다”며 “송년회뿐 아니라 기업 만찬과 VIP 초청 행사 등 다양한 모임에 활용할 수 있도록 운영할 계획”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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