울산웨일즈 최기문 수석코치·알렉스 홀, APBC서 ‘적’으로 만난다

사진=울산웨일즈 제공

한솥밥 먹더 사이에서, 적이 됐다.

울산웨일즈에서 함께 인연을 쌓은 최기문 수석코치와 알렉스 홀이 ‘2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)’에서 만난다. 각각 한국 대표팀 배터리코치와 호주 대표팀 선수로 출격한다.

알렉스 홀에게 2026년은 한국 야구를 처음 경험한 해다. 울산웨일즈에서 주전포수로 활약했다. 담당 코치였던 최기문 수석코치의 지도를 받으며 한국 야구에 적응했다. 최 수석코치는 포수 기술과 경기 운영에 관한 조언은 물론 야구 외적인 부분에서도 멘토 역할을 하며 홀을 도왔다.

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두 사람의 인연은 이제 특별한 대결로 이어진다. 울산웨일즈에선 지도자와 선수로 호흡을 맞췄지만, APBC에선 서로 다른 유니폼을 입는 것. 국가대표 맞대결이라는 이색적인 장면이 울산웨일즈 팬들과 울산 시민들에게도 특별한 관전 포인트가 될 전망이다.

울산웨일즈 관계자는 “한국 야구에 처음 도전한 알렉스 홀에게 최기문 수석코치는 기술적인 조언뿐 아니라 시즌 완주와 한국야구 적응에 도움을 준 든든한 멘토였다”며 “두 사람이 국제대회에서 각자의 대표팀을 위해 어떤 모습을 보여줄지 지켜보는 것도 이번 경기의 흥미로운 관전 포인트”라고 말했다.

한국과 호주의 경기는 12일 낮 12시 일본 도쿄돔에서 열린다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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