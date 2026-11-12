[SW시선] ‘최후의 기회’라지만… 곽명우 복귀 강행 OK저축은행, 설득력은 물음표

사진=KOVO 제공

‘최후의 기회’라는 명분을 내세웠지만 정작 복귀를 납득 시킬 설명은 부족했다.

남자프로배구 OK저축은행이 각종 비위로 임의해지 신분이었던 세터 곽명우의 선수 등록을 마쳤다. 한국프로배구연맹(KOVO) 측은 “규정상 복귀 자체에는 문제가 없다”고 설명했다. 이로써 곽명우는 당장 12일 부산강서체육관에서 열리는 현대캐피탈과의 2026∼2027 프로배구 V리그 남자부 경기에 출전할 수 있다.

OK저축은행은 “곽명우는 그동안 충실히 법적 절차를 이행했으며 2년이 넘는 임의해지 기간 자신의 잘못을 뼈저리게 반성하고 자숙의 시간을 가졌다”며 “자신이 일으킨 논란에 대해 선수로서 오로지 배구를 통해 사회에 봉사하고 속죄하겠다는 강력한 의지를 구단에 전달해 왔다”고 했다.

앞서 곽명우는 2024년 통신비밀보호법 위반 및 상해 혐의로 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받았다. 여기에 2021년 음주운전으로 벌금형을 받고도 구단에 알리지 않은 사실까지 뒤늦게 드러났다. KOVO는 2024년 5월 상벌위원회를 열고 법원의 형사처벌과 별개로 곽명우에게 선수 자격 1년 정지 징계를 내렸다. 곽명우는 상벌위원회 개최 전 반성과 자숙의 시간을 갖겠다며 구단에 임의해지를 신청했다. OK저축은행이 이를 받아들이면서 코트를 떠났다. 그러나 징계 기간을 포함해 총 2년6개월가량이 흐르자 다시 복귀의 문을 열었다.

설명이 충분하지 않다. OK저축은행은 곽명우의 복귀를 허용하면서 조건을 달았다. “향후 품위유지 의무 위반 등 추가적인 논란이 발생하면 즉시 선수 자격을 박탈하고 계약을 해지하겠다”는 것이다. 하지만 이는 선수라면 당연히 지켜야 할 의무이자 위반 시 감수해야 할 책임이다. 이를 내세워 ‘최후의 기회’를 제공했다는 설명만으로는 복귀 결정의 정당성을 확보하기 어렵다.

선수단 윤리교육 강화 방침도 마찬가지다. OK저축은행은 “이번 일을 계기로 선수단 윤리교육과 리스크 관리 시스템을 원점에서 전면 재정비하고, 한층 엄격한 도덕적 기준 아래 선수단을 지도·관리하겠다”고 밝혔다. 그러나 이는 곽명우의 비위가 처음 알려졌을 당시부터 이뤄졌어야 할 조치다. 뒤늦게 재정비를 약속하는 것만으로 현재 복귀 결정을 설명하기는 어렵다.

복귀를 발표한 시점 역시 의구심을 남긴다. OK저축은행은 정규리그가 개막하고 2경기를 치른 뒤에야 곽명우의 복귀를 공식화했다. 시즌이 시작된 후 팀 경기력이 기대에 미치지 못하자 전력 보강을 위해 곽명우를 다시 불러들인 것 아니냐는 시선이 나오는 이유다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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