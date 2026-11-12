13개 팀 참가, 풋살 FK리그 15일 팡파레… 13일에는 미디어데이

경기LBFS와 노원네저FS의 FK리그 경기 장면. 사진=대한축구협회 제공

국내 최고 풋살리그가 18번째 시즌에 돌입한다.

키움증권 2026∼2027 FK 리그가 오는 15일 오후 3시 홍천종합체육관에서 펼쳐지는 강원FS와 용인지솔FS의 개막 경기를 시작으로 5개월간의 대장정에 돌입한다.

각 구단의 뜨거운 출사표와 각오를 밝히는 미디어데이가 오는 13일 오후 2시 ‘한국풋살연맹 유튜브 채널’을 통해서 생중계 된다. 대회 타이틀 스폰서는 키움증권이 맡는다. 한국풋살연맹이 주최·주관한다.

이번 시즌에는 FK 리그1 6팀(노원제너FS, 고양불스풋살클럽, 강원FS, 서울은평덴포스, 용인지솔FS, 화성FS), FK 리그2 7팀(구미FS, 제천풋살클럽, 인천ZD스포츠, 대구FS, 드림허브군산FS, 청주팔라시오FS, 인천풋살클럽) 총 13개 팀이 참가한다. 인천풋살클럽이 FK 리그2에 새롭게 합류해 다채로운 경쟁 구도가 펼쳐질 전망이다.

FK 리그1 45경기, FK 리그2 42경기, 준플레이오프(PO) 1경기, 승강 PO 1경기 등 총 89경기를 진행한다. 2027년 1월에 진행되는 단양군 중립 경기를 제외하고 전 경기 홈앤드어웨이로 진행된다.

전 경기는 한국풋살연맹 공식 유튜브 채널에서 생중계된다. 실시간중계, 하이라이트 및 쇼츠 제작, 선수 인터뷰, 팬 참여형 이벤트 등 콘텐츠가 대폭 강화된다.

연맹은 클럽 행정 역량 향상을 위해 지난 4일 ‘FK 리그 지도자 및 팀 매니저 교육 및 대표자회의’를 실시했다. 지도자 교육, 리그 미디어 플랫폼 확대 등 FK 리그의 지속 가능한 발전과 성공적인 운영을 위한 기반 구축을 위해 지속적인 제도 개선을 추진하고 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]