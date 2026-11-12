[SW인터뷰] “교체로 뛴 1분도 소중”…이제는 A매치 선발 꿈꾸는 FC서울 최준

서울 최준이 공을 몰고 있다. 사진=한국프로축구연맹 제공

최준(가운데)이 훈련 도중 미소짓고 있다. 사진=대한축구협회 제공

“1분의 소중함을 알았죠. 이제 A매치 선발도 꿈꿉니다.”

촉망받는 유망주였다. 아시안게임(항저우 대회) 금메달도 목에 걸었다. 하지만 성인 대표팀의 벽은 높았다. 간절한 마음으로 한 챕터씩 넘었고 마침내 꿈을 이뤘다. 이제는 국가대표라는 수식어가 낯설지 않다. 이제는 주전 경쟁에 뛰어든다. 오른쪽 풀백 자원 최준(FC서울)의 얘기다.

최준은 11일 현재 카타르 도하에서 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대표팀에 소집돼 사우디아라비아, 카타르와의 11월 A매치 원정 2연전을 준비하고 있다.

선발 출전이라는 목표를 세웠다. 지난해 6월 이라크와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 아시아 3차 예선에서 교체 출전하며 A매치 데뷔전을 치른 최준은 이후 대표팀 문을 넘지 못했다. 하지만 모레노 감독이 부임하면서 기회를 잡았다. 지난 9, 10월 A매치 홈 4연전을 앞두고 1년5개월 만에 대표팀에 재승선했다. 4연전 중에서 에콰도르전을 제외하고 세 경기에 출전했다. 모두 교체였고 출전 시간은 34분이었다. 최준은 “예전에는 대표팀에 뽑혀도 경기에 못 나서면서 주눅이 들곤 했다”며 “지난번에 대표팀에 갔을 때는 좋은 기회를 받아 세 경기나 뛰었다. 1분이 너무 소중했다”고 힘줘 말했다.

치열한 경쟁을 뚫어야 한다. 현재 대표팀 오른쪽 풀백은 붙박이 설영우(아우크스부르크)가 있다. 그는 “(설)영우형도 경쟁자가 없으면 긴장감이 떨어질 수 있다. 자극을 주면 더 잘할 수 있지 않겠나”라면서도 “선발 출전은 선수라면 당연히 원하는 것이고 나 역시 뛰고 싶다. 내가 더 잘해야 한다. 감독님이 원하는 걸 빨리 파악하겠다”고 목소리 높였다.

잠재력은 충분하다. 2020년 울산 HD에 우선 지명되며 프로무대를 밟은 최준은 설영우, 박주호, 김태환(전북 현대) 등 쟁쟁한 경쟁자들에 밀려 기회를 잡지 못했다. 활로를 뚫기 위해 2021년 부산 아이파크로 이적한 그는 3년 동안 두 차례나 K리그2 시즌 베스트11에 이름을 올리며 주가를 높였다. 2024년 1월 서울 지휘봉을 잡은 김기동 감독의 부름을 받고 상암에 안착해 주전으로 거듭났고, 특히 올해 서울의 팀 최소 실점(32점)을 이끌며 K리그1 우승에 공헌했다. 김 감독은 최준에 대해 “팀의 에너자이저”라고 치켜세우기도 했다.

최준은 “울산에는 원체 좋은 선수들이 많아서 기회를 받지 못했다”며 “이적을 통해 경기에 나설 수 있었고 성장할 수 있었다. 안 좋을 게 없었던 이적”이라고 돌아봤다. 그러면서 “그 결과 계속해서 좋은 모습을 보여줄 수 있었다. 모든 게 감사한 일들이었다”고 미소 지었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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