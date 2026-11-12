장민호 신보에 박선주·알고보니 혼수상태 총출동…자작곡까지 6트랙

가수 장민호가 새 미니앨범 ‘에세이 ep.4’의 트랙리스트를 공개했다.

장민호는 11일 공식 SNS를 통해 ‘에세이 ep.4’ 트랙리스트 이미지를 선보였다. 앨범에는 타이틀곡 ‘산, 삶’을 비롯해 선공개곡 ‘인생이란 친구에게’, ‘울고 싶을 때는 울어라’, ‘벚꽃낙엽’, ‘바람이요’, ‘김형’까지 총 6곡이 수록된다.

이번 앨범에는 박선주, 알고보니 혼수상태, 윤명선, 이용구·이동철, 임대열, 유재욱 등이 참여했다. 재즈풍 어덜트 컨템퍼러리 트로트부터 발라드 트로트, 국악풍 디스코까지 다양한 장르를 담았으며 장민호의 자작곡도 포함됐다.

타이틀곡 ‘산, 삶’은 장민호의 대표곡 ‘남자는 말합니다’를 작곡한 윤명선과 다시 호흡을 맞춘 곡이다. 성공과 실패, 좌절과 희망이 반복되는 삶을 산을 오르는 과정에 빗대어 표현했다.

‘에세이 ep.4’는 장민호가 이어오고 있는 미니앨범 ‘에세이’ 시리즈의 네 번째 작품이다. 이번에는 ‘인생’을 중심으로 산과 바람, 꽃이 피고 지는 계절 등 삶에서 마주하는 순간들을 음악에 담았다.

장민호는 오는 12일 MBC ON ‘트롯챔피언’에서 선공개곡 ‘인생이란 친구에게’ 무대를 선보인다.

새 미니앨범 ‘에세이 ep.4’는 오는 24일 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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