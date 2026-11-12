넷플릭스 창업기가 뮤지컬로…조형균·이창용 ‘플릭스!’ 11월 초연

넷플릭스 창업 이야기가 창작 뮤지컬로 무대에 오른다.

뮤지컬 ‘플릭스!(FLIX!)’는 오는 11월 17일부터 28일까지 서울 강동아트센터 대극장 한강에서 특별 초연한다. 예술경영지원센터가 주최하고 문화체육관광부가 후원하는 ‘2026 대형 뮤지컬 시범공연 지원사업’ 선정작이다.

작품은 넷플릭스 공동 창업자이자 초대 CEO인 마크 랜돌프의 회고록 ‘절대 성공하지 못할 거야(That Will Never Work)’를 원작으로 한다.

배경은 1997년 실리콘밸리다. 일자리를 잃을 위기에 놓인 마크 랜돌프가 ‘온라인 영화 배달 서비스’라는 아이디어를 내놓고, 리드 헤이스팅스가 이에 합류하면서 사업을 시작하는 과정을 그린다. 우편으로 DVD를 배송하는 실험부터 기존 비디오 대여업체와의 경쟁까지 넷플릭스 초기 창업 과정을 무대 위에 옮긴다.

작품은 창업 성공 자체보다 실패 가능성이 큰 아이디어를 현실로 만드는 과정과 그 속에서 마크가 자신의 삶을 찾아가는 이야기에 초점을 맞춘다.

마크 랜돌프 역은 조형균이 맡는다. 리드 헤이스팅스 역에는 이창용이 출연한다. 아이디어를 좇는 마크와 데이터와 논리를 중시하는 리드의 상반된 성격과 관계가 주요 서사를 이룬다.

음악과 무대는 대극장 쇼 뮤지컬 형식으로 구성된다. 풀 오케스트레이션과 대규모 앙상블 군무를 활용해 비디오 대여 산업의 전성기와 초기 스타트업이 성장하는 과정을 표현한다. 공연 시간은 약 140분이다.

박한근이 연출을 맡고 한정림이 편곡과 음악감독, 홍유선이 안무를 담당한다. 제작사 이모셔널은 ‘데스노트’, ‘웃는 남자’, ‘드라큘라’ 등 대형 뮤지컬의 무대미술 제작에 참여해왔다.

‘플릭스!’는 지난 3월 내부 워크숍과 7월 리딩 쇼케이스를 거쳐 이번에 처음 관객과 만난다. 시범공연 지원사업 선정작이지만 본공연과 동일한 규모의 대극장 프로덕션으로 제작해 2주간 선보인다.

뮤지컬 ‘플릭스!’는 오는 11월 17일부터 28일까지 강동아트센터 대극장 한강에서 공연된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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