하지원, 유니세프 캠페인 재능기부…“어린이들 돕고 싶었다”

배우 하지원이 유니세프 한국위원회의 신규 TV 캠페인에 재능기부로 참여했다.

하지원은 11일부터 주요 TV 채널을 통해 방영되는 유니세프 한국위원회 ‘생명을 살리는 지원’ 캠페인의 영상과 내레이션에 참여했다.

이번 캠페인은 분쟁과 극심한 영양실조 등으로 생존의 위협을 받는 전 세계 어린이들의 현실을 알리고, 구호 물품과 기초 의료 서비스 지원을 독려하기 위해 마련됐다.

하지원은 “사회와 환경에 의해 위험에 빠진 어린이들의 현실을 접하며 무엇이라도 돕고 싶은 마음에 재능기부를 결심하게 됐다”며 “이번 캠페인을 통해 더 많은 어린이들에게 실질적인 지원이 이뤄져 아이들이 끝까지 희망을 잃지 않을 수 있으면 좋겠다”고 밝혔다.

하지원은 그동안 어린이와 소외 계층을 위한 기부 활동을 이어왔다. 과거 뮤직비디오 출연료 전액을 서울대 어린이병원 구순구개열 환아 수술비로 기부했으며, 저소득층 및 난치병 환아 진료비 지원을 위한 ‘블루밴드 캠페인’에도 참여했다.

또 직접 출간한 에세이집 인세 전액을 연세대학교 세브란스병원 소아·어린이 환자 치료비로 기부했으며, 장애 예술가들을 위한 전시 티켓 1000장을 지원하기도 했다.

하지원이 참여한 유니세프 한국위원회 ‘생명을 살리는 지원’ TV 캠페인은 11일부터 방영된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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