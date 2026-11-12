민우혁, 팬미팅 넘어 해외여행까지…다낭 팬투어 연다

뮤지컬 배우 민우혁이 팬들과 베트남 다낭으로 떠난다.

민우혁은 오는 12월 5일부터 9일까지 3박5일 일정으로 민우혁 베트남 다낭 팬투어 SUPER STAR를 진행한다.

이번 팬투어는 공연장이나 팬미팅장을 벗어나 아티스트와 팬들이 여행 일정을 함께하며 소통할 수 있도록 기획됐다.

일정에는 민우혁과 함께하는 팬미팅과 디너 갈라쇼, 투어 프로그램 등이 포함된다. 팬미팅에서는 사인 또는 사진 촬영이 진행되며, 민우혁이 직접 참여하는 일정도 마련된다.

다낭 현지 관광과 미식 프로그램도 함께 진행된다. 참가자들은 5성급 호텔에 머물며 팬투어 일정을 소화하게 된다.

이번 행사는 라이브 온 엔터테인먼트가 주최하고 TK다낭 여행사와 베트남 다낭 한인회가 협력한다.

민우혁이 팬들과 해외에서 여행과 공연을 함께하는 형태의 팬투어를 선보이는 만큼 팬들과 어떤 추억을 만들지도 관심을 모은다.

한편 민우혁은 올해 뮤지컬 몽유도원에 출연했으며, 지난 10월에는 조형균, 유리아, 김원빈과 첫 합동 콘서트 원피스(ONEPIECE) 무대에 올랐다. 오는 24일 개막하는 뮤지컬 레베카에서는 막심 드 윈터 역을 맡으며, 12월 16일 대전예술의전당 송년음악회 Romantic Winter Night에도 출연한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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