[하트오브비스트 犬터뷰] “미친(p) 눈빛연기의 비결?… 빵 형이 준 ○○ 덕분이멍!”

영화 ‘하트 오브 비스트’ 스틸컷. 군견 오딘 역할을 맡은 6살 저먼셰퍼드 ‘우버’는 수색 구조견 출신 반려견으로, 이번 영화가 데뷔작이다. 파라마운트 픽처스 제공

브래드 피트 주연, 데이비드 에이어 감독의 영화 ‘하트 오브 비스트(Heart of Beast)’가 화제다. 퇴역 군인과 퇴역 군견이 대자연에서 위험천만한 모험을 그린 이 영화는 지난달 28일 국내 개봉 후 12일 현재 누적관객 40만을 넘겼다. 우리나라에서 ‘빵 형’이라는 애칭으로 불리는 대배우 브래드 피트만큼이나 군견 ‘오딘’을 연기한 개배우를 향한 관심이 뜨겁다. 가슴 저리는 눈빛과 얼마 안 되는 대사만으로도 관객들의 마음을 뜨겁게 울린 ‘우버(Uber)’를 만났다.

(이하는 하트 오브 비스트 제작사 파라마운트 픽처스의 영화 소개, 미국영화협회 산하 매체 더크레딧의 에이어 감독 인터뷰, 패션 매거진 GQ의 헐리우드 동물 코디네이터 앤드류 심슨 인터뷰, 작품 비하인드 영상 및 산세바스티안 영화제 당시 브래드 피드의 인터뷰 등을 종합해 우버의 눈높이로 재구성한 가상 인터뷰입니다.)

영화 ‘하트 오브 비스트’ 스틸컷. 롯데엔터테인먼트 제공

-안녕하세요. 한국의 반려동물산업·문화 담당 기자로서 세계적 개배우를 만나 영광입니다. 이번 작품이 당신의 데뷔작이라면서요?

▲멍멍, 안녕하세요. 저는 6살 저먼셰퍼드 우버라고 해요. 뉴질랜드의 한 가정집에서 반려견으로 살아가던 중 이번 영화팀 스태프(앤드류 심슨)를 만나 ‘길거리 캐스팅’ 됐죠. 그의 말로는 눈을 마주친 순간 이 개가 딱이다, 싶었데요. 관객을 사로잡는 얼굴에 마치 오랜 세월을 살아온 듯한 영혼을 가진 것 같았다면서요.

또 동물의 연기에 있어 가장 중요한 요소가 눈빛인데 제 눈빛이 성숙하면서도 부드럽다고 했어요. 에이어 감독님도 “사진발이 잘 받는다”고 하셨죠(웃음).

연기 경험은 없지만 영화 속 오딘이 퇴역 군견이라는 점에서 연기를 잘할 자신은 있었어요. 우선 견종이 같은데다 저 역시 경찰견 학교에서 2년간 훈련을 받은 적이 있고 수색구조견으로 활동했으니 말이죠. 영화 중에서 경비행기를 타고 하늘을 나는 장면이 나오는데, 수색구조견 시절 실제로 헬리콥터에 탑승한 경험이 있었답니다.

-‘공동 주연’이라 할 수 있는 브래드 피트와 호흡이 찰떡이었어요. 할리우드의 한 리포터는 ‘피트와 우버의 놀라운 케미는 여배우들이 질투할 정도’라고 표현했죠.

▲브래드 피드 선배, 우리 빵 형과 촬영을 위해 함께한 시간은 약 3주 정도로, 그리 길지 않았어요. 그럼에도 우린 매우 빠르게 친해졌는데 알고 보니 빵 형 역시 강아지 셋과 함께하는 반려인이고 가장 최근 입양한 개는 구조견 출신이더군요. 촬영을 하지 않을 때도 제가 있는 견사로 찾아와 마음을 나누려는 모습에 감동을 받았답니다. 저는 얼굴을 핥아주는 것으로 마음을 표현했죠.

또 빵 형은 항상 주머니에 삶은 닭고기를 넣고 다녔어요. 개의 본능상 낯선 냄새나 소리가 들리면 저도 모르게 그쪽을 바라보게 되는데 그때마다 빵 형이 닭고기를 꺼내서 다시 제가 집중할 수 있도록 도와줬습니다.

우리의 교감 연기는 주로 저의 ‘액션’에 빵 형이 그에 맞는 리액션을 하는 식의 즉흥연기로 이뤄졌어요. 영화 촬영을 마친 뒤 빵 형이 여러 인터뷰에서 저를 ‘원톱 주연배우’라며 ‘클로즈업 장면에서 표정 연기가 정말 감동적’이라고 말해줘서 너무 감사했죠.

영화 ‘하트 오브 비스트’ 스틸컷. 롯데엔터테인먼트 제공

-영화 속 오딘은 파트너 제임스와 힘을 합치고 서로 의지하며 대자연의 압도적 고난에 맞서죠. 아찔한 장면도 많이 나오는데 혹시 촬영 중 위험한 상황은 없었나요?

▲ 모든 촬영은 동물촬영보호단체의 감독과 반려견 훈련사의 지도 아래 이뤄졌고 저도 안전장비를 착용했습니다. 관객들이 걱정하는 아찔한 장면들은 특수효과 등 디지털 기술이 적용된 거라 실제 촬영은 그리 위험하지 않았죠.

군견 시절 전쟁 중에 얻은 것으로 표현되는 오딘의 얼굴과 몸에 난 흉터, 의족과 의치 역시 분장과 특수효과랍니다. 또 에이어 감독님은 동물에게 연기를 억지로 시키면 카메라에 제대로 나오지 않는다는 철학을 가진 분이라서요.

-영화 엔딩크레디트를 보니 오딘 역에 우버 당신의 이름 말고도 3개의 이름이 따라 붙더군요.

▲시카(Seeka), 라이커(Ryker), 혼도(Hondo) 말씀이시죠? 제 자식들이에요(웃음). 동물이 나오는 영화는 여러 가지 이유로 한 마리만으로는 촬영이 어려워 비슷한 외향의 대역들이 있어야 한다더군요. 그래서 2~3살인 제 아이들 중 털 색깔과 무늬가 흡사한 애들로 셋이 선택된 거죠. 40년 경력의 헐리우드 동물 코디네이터 말로는 ‘지금까지 어떤 영화에서도 찾아볼 수 없었던 가장 완벽한 대역들’이래요.

빵 형과 붙은 신을 포함해 대부분 장면은 제가 찍었지만 에너지가 넘치는 모습이 필요한 일부 장면이나 과거 회상 신에는 제 아이들이 대역으로 나섰답니다. 2회차 관람을 하시는 관객이라면 어느 장면이 대역인지 유심히 살펴보는 것도 재밌을 거예요.

영화 ‘하트 오브 비스트’ 스틸컷. 롯데엔터테인먼트 제공

영화 ‘하트 오브 비스트’ 스틸컷. 파라마운트 픽처스 제공

-저는 반려묘 둘과 사는데, 이번 영화를 보면서 자꾸만 그들이 떠올랐어요. 영화 속 오딘과 제임스처럼 엄청난 고난을 겪은 것도 아닌데… 이상하게도 반려묘들과 함께한 지난날들이 오버랩 되더군요.

▲어쩌면 당연한 반응일지도 모르겠어요. 왜냐하면 하트 오브 비스트의 시나리오 작가(카메론 알렉산더)님이 이 작품을 ‘내 반려견에게 보내는 러브레터’라고 표현했거든요. 시나리오 작가로 성공하기 전, 반려견과 가난하게 살던 시절 함께 겪어내야 했던 어려움을 은유적으로 표현한 것이라고요. 그런 면에서 반려동물과 함께하는 이가 이 영화를 본다면 모두들 비슷한 감정을 느낄 것 같아요.

-미국 테네시 내슈빌서 열린 하트 오브 비스트 시사회에서 특별한 행사가 열렸더라고요.

▲영화 제작사(파라마운트 픽처스)와 지역 유기동물 입양센터가 손잡고 대형견 입양제를 열었죠. 이들 강아지들은 빵 형과 레드카펫을 걸었고 모두 14마리가 영원한 가족을 만나게 됐습니다.

이 영화의 엔딩크레디트의 맨 마지막에 나오는 문구처럼 수많은 군견이 전쟁에 동원됐지만 그래도 퇴역군견의 대부분이 일반 가정에 입양돼 반려견으로 새 삶을 살고 있어요. 한국에도 분명 군견이 있을 텐데 그들도 은퇴 후에는 반려견으로서 행복하고 편안한 노후를 보낼 수 있길 바라요.

-마지막으로 한국의 팬들에게 한 마디 부탁드립니다.

▲하트 오브 비스트의 배경은 알래스카지만 실제 촬영은 뉴질랜드 퀸즈타운에서 주로 진행됐어요. 한국에서도 유명한 영화 ‘반지의 제왕’ 시리즈의 배경이기도 한 이곳의 대자연을 이번 영화에서도 만끽할 수 있죠.

저는 경찰견 훈련을 받다가 너무 착하다는 이유로 낙제했지만 그 뒤 수색구조견으로 활동했고, 종견 생활도 했으며 은퇴 후 반려견으로 살다가 우연한 헐리우드 영화배우가 됐어요. 이러한 견생처럼 인생도 어떻게 변할지 모른다는 것 자체가 매력 같아요.

영화 ‘하트 오브 비스트’ 스틸컷. 롯데엔터테인먼트 제공

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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