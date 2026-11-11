지프, 핑크색 랭글러 ‘투스카데로’ 20대 한정 재출시

지프가 핑크색 차체를 적용한 ‘랭글러 투스카데로 에디션’을 국내에 20대 한정으로 재출시한다고 11일 밝혔다.

투스카데로 에디션은 2024년 9월 국내에 21대 한정으로 출시돼 두 달 만에 완판된 모델이다. 판매 종료 이후에도 재출시 문의가 이어지자 지프는 추가 물량을 국내에 배정했다.

투스카데로는 지프가 2021년 글로벌 시장에서 처음 선보인 한정판 색상이다. 채도가 높은 짙은 핑크 계열의 '크로마틱 마젠타'를 적용한 것이 특징이다. 랭글러 특유의 각진 차체와 세븐 슬롯 그릴에 대비되는 색상을 적용했다.

이번 에디션은 랭글러 루비콘 4도어 하드탑을 기반으로 제작됐다. 최고출력 272마력, 최대토크 40.8㎏·m의 2.0l 가솔린 터보 엔진과 8단 자동변속기를 탑재했다. 4대1 기어비의 락트랙 HD 풀타임 사륜구동 시스템과 전자식 전·후륜 디퍼렌셜 잠금장치 등 오프로드 주행 사양도 갖췄다.

예약은 11일부터 지프 네이버 공식 스토어에서 진행한다. 해당 채널을 통해 예약 후 구매한 고객에게는 아트모스랩의 차량용 탈취제를 증정한다. 모파 액세서리도 할인 판매한다. 비드락 휠 패키지는 396만원, 선라이더 플립탑은 200만원에 제공한다. 할인율은 최대 43%다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 “투스카데로와 모히또, 골디락스 등 스페셜 컬러 에디션이 모두 빠르게 완판됐다”며 “오는 12월 올해 마지막 컬러 에디션인 ‘화이트캡’도 선보일 계획”이라고 말했다.

투스카데로 에디션은 강남·서초, 분당, 수원, 일산, 안양, 의정부, 인천, 대전, 대구, 부산 등 전국 10개 지프 전시장에서 확인할 수 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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