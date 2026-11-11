엔씨, 누적 매출 2조원 넘어…‘리니지·아이온2’ 효과

엔씨가 핵심 IP의 성과와 글로벌 사업 확대에 힘입어 올해 매출 목표를 높여 잡았다. 3분기 누적 매출이 연간 가이던스 하단을 조기에 넘어선 가운데 '리니지 클래식'의 안정적인 흥행과 '아이온2'의 초기 성과가 실적을 뒷받침했다. 엔씨는 글로벌 신작 출시와 모바일 캐주얼 사업 확대를 통해 성장세를 이어간다는 방침이다.

엔씨는 11일 공시를 통해 2026년 3분기 연결 기준 매출 6865억원, 영업이익 1196억원, 당기순이익 200억원을 기록했다고 밝혔다.

매출은 전년 동기 대비 91% 증가했으나 직전 분기와 비교하면 11% 감소했다. 영업이익은 전년 동기 적자에서 흑자로 돌아섰지만 전 분기보다는 31% 줄었다. 당기순이익은 환율 변동에 따른 외화 관련 손익 감소 등의 영향으로 전 분기 대비 85% 감소했다.

3분기까지 누적 매출은 2조144억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 83% 증가한 수치로, 엔씨가 제시했던 2026년 매출 가이던스 하단인 2조원을 조기에 넘어섰다.

해외 시장의 매출 기여도도 확대되는 추세다. 3분기 지역별 매출 비중은 한국 46%, 북미·유럽 34%, 아시아 20%로 나타났다. 해외 매출 비중은 54%를 기록하며 5분기 연속 상승했다. 특히 북미·유럽 시장을 중심으로 글로벌 매출 기반을 넓혀가고 있다.

플랫폼별 매출은 PC 게임 2894억원, 모바일 게임 1622억원이다.

주요 IP 가운데 '리니지 클래식'은 3분기 1587억원의 매출을 올렸다. 출시 이후 약 8개월간 누적 매출은 4278억원에 달한다. 결제 이용자 수 등 핵심 지표가 안정적으로 유지되면서 꾸준한 매출 성과를 이어가고 있다.

'아이온2'도 초기 흥행 성과를 거뒀다. 지난 10월 5일 글로벌 서비스를 시작한 이후 최고 동시 접속자 수 41만명을 기록했다. 9월 30일 얼리 액세스부터 11월 10일까지 누적 매출은 1103억원으로 집계됐다. 글로벌 서비스 매출은 4분기부터 본격적으로 반영될 예정이다.

모바일 캐주얼 부문 역시 매출 포트폴리오 다변화에 기여했다. 해당 부문 매출은 1719억원으로 전 분기 대비 증가했으며, 전체 매출의 25%를 차지했다. 엔씨는 중국 모바일 게임 개발사 고릴라스튜디오와 차기작 글로벌 퍼블리싱 계약을 맺는 등 관련 사업 확장에도 나서고 있다.

실적 개선 흐름을 바탕으로 연간 매출 전망도 상향했다. 엔씨는 2026년 매출 가이던스를 기존 하단 2조원에서 2조8000억원으로 높였다. 2027년 매출 목표는 3조2000억~3조4000억원으로 제시했다. 핵심 IP 확장과 글로벌 신작 출시, 모바일 캐주얼 사업의 지속적인 성장이 목표 상향의 배경이다.

신작 출시 계획도 구체화하고 있다. 엔씨는 2027년까지 서브컬처와 MMORPG, 슈팅 등 다양한 장르를 아우르는 신작 10종을 글로벌 시장에 선보일 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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