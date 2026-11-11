안유정, 밀착 슬리브리스 입고 찰칵…편안함 속에서도 빛나는 볼륨감 [스타★샷]

안유정이 스포티하면서도 매력적인 패션을 선보였다. 출처=안유정 SNS

배우 겸 인플루언서 안유정이 스포티하면서도 매혹적인 일상 룩을 선보이며 시선을 사로잡았다.

11일 안유정은 자신의 인스타그램 계정에 “off duty”라는 짧은 멘트와 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

안유정이 스포티하면서도 매력적인 패션을 선보였다. 출처=안유정 SNS

안유정이 스포티하면서도 매력적인 패션을 선보였다. 출처=안유정 SNS

안유정이 스포티하면서도 매력적인 패션을 선보였다. 출처=안유정 SNS

공개된 사진 속 안유정은 몸매 라인에 부드럽게 밀착되는 화이트 홀터넥 슬리브리스에 독특한 질감의 루즈핏 패턴 팬츠를 매치, 편안함 속에서도 볼륨감 넘치는 자태를 뽐냈다. 장소를 이동해 촬영한 컷에서는 네이비 컬러의 폴로 볼캡을 눌러쓰고 겉옷을 허리에 무심하게 묶어 스포티하면서도 활동적인 스트릿 룩을 완벽하게 소화했다. 여기에 심플한 메탈 시계와 반지로 과하지 않게 포인트를 준 센스도 눈에 띈다.

안유정이 스포티하면서도 매력적인 패션을 선보였다. 출처=안유정 SNS

안유정이 스포티하면서도 매력적인 패션을 선보였다. 출처=안유정 SNS

한편, 1997년생인 안유정은 지난 2022년 티빙 오리지널 예능 ‘러브캐처 인 발리’에 출연하며 대중에게 확실한 눈도장을 찍었다. 지난해 3월 이유정에서 현재의 이름으로 활동명을 변경한 뒤 활발한 인플루언서 활동을 이어가고 있다.

특히 안유정은 방송인 유병재의 ‘9살 연하 연인’으로도 널리 알려져 있다. 두 사람의 열애설이 불거진 직후 유병재는 2024년 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’을 통해 “열애 중인 것이 맞다”라며 열애 사실을 쿨하게 인정해 큰 화제를 모은 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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