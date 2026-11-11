박신영 아나운서, 오토바이 사망사고 ‘구호 조치 미흡’ 루머 전면 부인

박신영이 법적 대응을 예고했다. 출처=박신영 SNS

아나운서 출신 방송인 박신영이 과거 사망 교통사고 당시 구호 조치 없이 차 안에 숨어 있었다는 일각의 의혹을 전면 부인하며 악의적 루머에 대한 강력한 법적 대응을 시사했다.

박신영은 11일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 장문의 입장문을 내고 “사고 직후 차에서 내려보지도 않은 채 숨어 있었다거나, 고인이 차량 아래에 끼어 있는데도 아무런 조치를 취하지 않았다는 주장은 실제 상황과 명백히 다르다”고 반박했다.

그동안 해당 의혹에 대해 침묵을 지켰던 이유에 대해서는 “한 사람이 목숨을 잃은 참담한 상황에서 저의 해명이 자칫 책임을 회피하려는 모습으로 비치거나 유가족분들께 또 다른 상처가 될까 염려스러웠기 때문”이라고 설명했다.

이어 “그러나 사실관계를 심각하게 왜곡한 보도와 허위사실 유포, 모욕성 인신공격 등이 이어지고 있어 이에 대해서는 민·형사상 법적 조치를 취하겠다”고 강경한 태도를 보였다.

앞서 다른 게시글에서 ‘억울하다’는 심경을 내비친 것을 두고 논란이 일었던 점에 대해서도 적극 해명했다. 그는 “사고 자체나 사법부의 판단에 대한 불만이 아니라, 고통 속에서도 삶을 포기하지 않고 버텨내겠다는 개인적인 다짐이었다”고 선을 그었다.

아울러 “사고에 있어 제가 잘못한 부분은 온전히 제 책임이며, 평생 속죄하는 마음으로 살아가겠다”며 고인과 유족을 향해 거듭 고개를 숙였다.

한편, 박신영은 지난 2021년 5월 서울 마포구 상암동의 한 교차로에서 제한속도(시속 40㎞)를 넘는 시속 102㎞로 차량을 몰다 적색 신호에 진입한 오토바이와 충돌하는 사고를 냈다. 이 사고로 50대 배달 노동자가 숨졌으며, 박신영은 같은 해 12월 교통사고처리 특례법 위반(치사) 혐의로 벌금 1500만원을 선고받은 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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