나윤권, 테이와 '동성 열애설' 전말 밝혔다

가수 나윤권이 과거 동료 가수 테이와 불거졌던 동성 열애설의 전말을 털어놨다.

나윤권은 11일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에 공개된 영상에서 과거 큰 화제를 모았던 테이와의 열애설에 대해 "기사가 왜 났을까 싶어 너무 충격적이었다"고 회상했다.

나윤권, 케이윌. 유튜브 캡처

나윤권은 테이가 진행하던 라디오 프로그램에 약 1년간 게스트로 출연하며 절친한 사이가 됐고, 당시 테이 소속사 대표의 제안으로 생애 첫 해외여행지였던 태국으로 함께 떠났다고 밝혔다.

열애설과 갖은 루머의 발단은 여행 도중 발생한 뜻밖의 사고였다. 나윤권은 "테이 형이 요트에서 태닝을 하느라 얼굴만 가린 채 잠이 들었는데, 전신 2도 화상을 입어 쓰러졌다"며 "태국 현지 병원에서 온몸에 알코올 붕대 처치를 받았다"고 전했다.

이어 "살이 터져 제대로 걷지 못하는 형을 위해 내가 공항에서 휠체어를 밀고 들어왔다"며 "그 모습 때문에 항간에는 테이가 성전환 수술을 받았다는 낭설까지 돌았다. 우리는 그저 좋아서 다녀왔던 것뿐인데 결과적으로 (열애설의) 소스를 제공했던 것 같다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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