젝스키스 디너쇼 취소 후폭풍…이재진, 주최사 대표에 명예훼손 피소

출처=이재진 SNS

그룹 젝스키스 출신 고지용, 이재진, 장수원이 개최할 예정이었던 연말 디너쇼가 최종 무산된 가운데, 주최사 대표가 이재진을 고소하며 사태가 법적 공방으로 번지고 있다.

11일 공연 주최사 마운틴무브먼트스토리에 따르면, 대표 A씨는 최근 이재진을 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 수사 기관에 고소했다.

주최 측은 “이재진이 공개 소셜 미디어 계정에서 특정 개인의 실명을 직접 언급하고, 금전 수령 방식 및 환불 상황 등에 대해 일방적인 내용을 적시한 데 따른 불가피한 법적 조치”라고 밝혔다. 아울러 “이번 사안은 젝키 그룹 활동이나 멤버 간 분쟁과는 전혀 무관한, 개인 대 개인 사이의 사법 절차”라고 선을 그으며 확대 해석을 경계했다.

당초 고지용, 이재진, 장수원은 오는 12월 15~16일 양일간 인천 인스파이어 아레나에서 디너쇼 ‘더 트리 인 인스파이어 - 젝키의 못다 한 이야기’를 열고 팬들과 만날 계획이었다.

그러나 전날인 10일, 이재진이 소셜 미디어를 통해 돌연 불참 의사를 밝히며 파열음이 일었다. 그는 “주최사 대표가 공식 예매처가 아닌 개인 계좌로 티켓 대금을 입금받았으며, 미환불 사례까지 발생했다”고 폭로했다. 이후 장수원 측 역시 행사 취소를 공식 공지하면서 해당 디너쇼는 결국 무산 수순을 밟았다.

이 같은 주장에 대해 주최 측은 “이재진이 제기한 의혹은 명백히 사실과 다르다”며 정면으로 반박했다. 오히려 이번 행사가 이재진 측의 제안으로 먼저 추진됐다는 점을 강조하고 나섰다. 현재 해당 고소 건은 관할 수사 기관으로 이송되어 정식 수사 절차가 진행 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]