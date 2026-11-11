트와이스 모모, 30번째 생일 자축…천사 날개 달고 ‘러블리 힙’

모모가 화려하면서도 러블리한 패션을 공개했다. 출처=모모 SNS

그룹 트와이스(TWICE) 멤버 모모가 30번째 생일을 맞아 화려하면서도 사랑스러운 일상 패션을 공개해 화제다.

지난 10일 모모는 자신의 인스타그램에 “My birthday (어제)”라는 짧은 코멘트와 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

모모가 화려하면서도 러블리한 패션을 공개했다. 출처=모모 SNS

모모가 화려하면서도 러블리한 패션을 공개했다. 출처=모모 SNS

모모가 화려하면서도 러블리한 패션을 공개했다. 출처=모모 SNS

공개된 사진 속 모모는 깊은 네이비 컬러의 풍성한 퍼(fur) 재킷 안에 실키한 소재의 레이스 슬립 탑을 매치해 페미닌하면서도 시크한 무드를 자아냈다. 하의로는 빈티지한 워싱의 데님 팬츠와 클래식한 브라운 벨트를 착용해 힙한 믹스매치 룩을 완성한 모습이다.

모모가 화려하면서도 러블리한 패션을 공개했다. 출처=모모 SNS

모모가 화려하면서도 러블리한 패션을 공개했다. 출처=모모 SNS

무엇보다 시선을 강탈한 것은 유니크한 액세서리 포인트다. 등까지 내려오는 커다란 천사 날개 모양의 백팩과 가슴팍에 달린 숫자 ‘30’ 리본 배지가 모모 특유의 키치한 매력을 한층 배가시켰다. 식당에서 철판구이 주걱을 양손에 쥐고 장난기 가득한 포즈를 취하거나, 팬들이 준비한 생일 축하 전광판 앞에서 인증샷을 남기는 모습에서 생일 주인공다운 행복한 에너지가 고스란히 전해진다.

한편, 모모가 속한 트와이스는 2026년 여섯 번째 월드투어 ‘THIS IS FOR’를 성황리에 전개 중이며, 모모는 관련 자체 영상 콘텐츠에 출연해 생생한 투어 비하인드 현장을 전하며 글로벌 팬들과 활발히 소통하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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