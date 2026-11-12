2026 농구 스포츠클럽 디비전 i-챔피언십, 14일 강원도 인제서 개최

사진=대한농구협회 제공

대한민국농구협회는 오는 14일과 15일 양일간 강원도 인제군 일대에서 ‘2026 농구 스포츠클럽 디비전 i-챔피언십’을 개최한다.

이번 대회는 한 해 동안 전국 각지에서 운영된 2026 농구 스포츠클럽 디비전 i1 리그 참가 선수들이 한자리에 모여, 그동안 갈고닦은 기량을 겨루는 자리다. 지역리그를 통해 성장해 온 유소년 선수들에게 전국 단위의 경쟁과 교류의 기회를 제공하고자 마련됐다.

대회는 U10, U12, U15, 여자U15, U18 등 총 5개 부문으로 나뉘어 진행된다. 이번 챔피언십은 단순한 승패를 넘어 유소년 선수들이 더 큰 무대에서 도전과 성취의 경험을 쌓고, 지역 간 농구 교류를 활성화하는 등 유소년 농구 저변 확대에도 기여할 것으로 기대된다.

사진=대한농구협회 제공

대한민국농구협회 관계자는 “한 해 동안 전국 각지에서 디비전리그 유소년부에 참여해 주신 선수단과 지도자, 학부모 여러분께 감사드린다”며 “이번 챔피언십이 참가 선수들에게 값진 경험이자 성장의 발판이 될 수 있도록 경기장 안전 관리와 대회 운영에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

한편, 2026 농구 스포츠클럽 디비전 i-챔피언십 전 경기는 대한민국농구협회 공식 유튜브 채널 ‘KBA Live'를 통해 생중계된다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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