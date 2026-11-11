신진서·박정환, 삼성화재배 16강 합류…한국 4명 생존

사진=한국기원 제공

신진서·박정환 9단이 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 16강에 합류하며 한국 선수 4명이 본선 첫 관문을 통과했다.

11일 경기도 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 본선 32강 둘째 날에는 한국 선수 4명을 포함해 총 16명이 남은 8장의 16강 진출권을 놓고 맞대결을 펼쳤다.

한국랭킹 1위 신진서 9단은 일본 시바노 도라마루 9단과의 한·일전에서 221수 만에 흑 불계승을 거두며 16강 진출을 확정했다. 이번 승리로 신진서는 일본 선수를 상대로 46전 전승을 기록을 이어갔다.

한국 선수 간 맞대결에서는 랭킹 3위 박정환 9단이 랭킹 5위 강동윤을 상대로 159수 만에 흑 불계승을 거두며 16강 진출에 성공했다. 반면 랭킹 9위 김명훈 9단은 중국 당이페이 9단에게 200수 만에 흑 불계패하며 16강 진출에 실패했다.

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이로써 한국은 10일 열린 32강 첫째 날 승리한 변상일·목진석 9단에 이어 신진서·박정환 9단까지 총 4명이 16강 진출을 확정했다. 본선에 출전한 한국 선수 9명 가운데 4명이 살아남아 우승 경쟁을 이어가게 됐다.

다른 대국에서는 중국 양딩신 9단이 탄샤오 9단에게 173수 만에 흑 불계승을 거뒀고, 셰커 9단은 전기 우승자 랴오위안허 9단을 186수 만에 백 불계승으로 꺾었다. 리친청 9단도 저우훙위 7단을 상대로 186수 백 불계승을 기록했다.

전기 준우승자 딩하오 9단은 투지캉 6단과의 대결에서 336수 만에 백 1집반승을 거두며 16강에 합류했다. 양카이원 9단은 중화타이베이 쉬하오훙 9단을 상대로 292수 백 1집반승을 거뒀다.

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32강 일정이 모두 마무리되면서 한국 4명, 중국 11명, 일본 1명 등 총 16명이 다음 라운드에 진출했다. 32강 종료 후 진행된 16강 대진 추첨 결과, 한국 선수 4명 모두 중국 기사와 맞붙게 됐다. 12일 열리는 16강 첫째 날에는 신진서 9단이 중국 양딩신 9단과 8강 진출을 다툰다. 박정환 9단은 중국 스웨 9단과 맞붙으며, 시니어조를 통과해 본선에 오른 목진석 9단은 중국 당이페이 9단을 상대한다.

13일 열리는 16강 둘째 날에는 변상일 9단이 중국 왕싱하오 9단과 맞대결을 펼친다. 왕싱하오는 앞서 10일 열린 32강에서 싱가포르 쉬샤오판을 꺾고 16강에 진출했다. 이어지는 16강은 12일부터 13일까지 이틀에 나눠 진행한다.

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삼성화재해상보험(주)이 후원하고 중앙일보가 주최하는 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스의 우승상금은 3억원, 준우승상금은 1억 원이다. 제한시간은 각자 2시간에 1분 초읽기 5회가 주어진다.

◆2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 본선 32강 둘째 날 결과(11일)

신진서 9단(한국) 승 vs 시바노 도라마루 9단(일본) - 221수 흑 불계승

박정환 9단(한국) 승 vs 강동윤 9단(한국) - 159수 흑 불계승

김명훈 9단(한국) 패 vs 당이페이 9단(중국) - 200수 흑 불계패

양딩신 9단(중국) 승 vs 탄샤오 9단(중국) - 173수 흑 불계승

셰커 9단(중국) 승 vs 랴오위안허 9단(중국) - 186수 백 불계승

리친청 9단(중국) 승 vs 저우훙위 7단(중국) - 186수 백 불계승

딩하오 9단(중국) 승 vs 투지캉 6단(중국) - 336수 백 1집반승

양카이원 9단(중국) 승 vs 쉬하오훙 9단(중화타이페이) - 292수 백 1집반승

◆12일 한국 선수 대국

신진서 9단 vs 양딩신 9단(중국) – 11승 6패

박정환 9단 vs 스웨 9단(중국) - 9승 8패

목진석 9단 vs 당이페이 9단(중국) - 0승 1패

◆13일 한국 선수 대국

변상일 9단 vs 왕싱하오 9단(중국) - 1승 2패

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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