지소연에 '성희롱 발언'한 심판, 3개월 출전정지 징계

여자축구 간판 지소연(수원FC위민)에 성희롱 발언을 한 심판이 3개월 출전정지 징계를 받았다.

수원FC위민 구단 관계자는 11일 뉴시스와 통화에서 "지난달 23일 대한축구협회로부터 해당 여성 심판에게 3개월 출전정지 징계가 내려졌다는 공문을 받았다"고 밝혔다.

여자축구 간판 지소연. 대한축구협회 제공

지소연은 지난 8월28일 2026 WK리그 22라운드 서울시청과 경기에서 해당 심판으로부터 월경을 의미하는 은어인 '걸스데이(girls day)'라는 말을 들었다.

이에 지소연이 물병을 바닥에 던지며 항의하자, 심판은 옐로카드를 꺼냈다.

수원FC 관계자는 "큰 경기들이 남아 있어 남은 시즌에 집중하려고 재심의는 신청하지 않기로 했다"고 설명했다.

축구협회 공정위원회 규정에 따르면 '성희롱 등의 정도가 약하거나 우발적으로 발생한 경우 3개월 이상 1년 이하의 출전정지 또는 3개월 이상 1년 이하의 자격정지'의 징계를 내릴 수 있다.

한편 WK리그 정규리그 1위인 수원FC는 화천KSPO-경주한수원의 플레이오프 승자와 챔피언결정전 1, 2차전(15일·18일)을 치른다.

또 21일에는 2026 W코리아컵 결승전에서 대회 초대 우승에 도전한다.

<뉴시스>

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