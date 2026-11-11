“키워드 받고 비방글 작성”…‘나솔’ 31기 옥순, 조직적 악플 정황 공개

31기 옥순이 자신을 비방했던 게시글 작성자의 사과 문자를 받았다. 출처=옥순 SNS

ENA·SBS Plus 연애 예능 ‘나는 솔로’ 31기 출연자 옥순이 자신을 향한 온라인 비방글이 이른바 ‘댓글 알바’에 의해 조작됐다는 정황을 폭로했다.

옥순은 11일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 맘카페에서 게시글 작성 아르바이트를 했다는 A씨로부터 받은 문자 메시지 캡처본을 공개했다.

공개된 메시지에서 A씨는 “맘카페 게시글 작성 아르바이트를 하던 중, 해당 업체로부터 옥순 님의 키워드를 전달받아 비방글을 작성했다”고 털어놨다. 이어 “수익을 위해 글의 파장을 충분히 고민하지 못한 점을 사과드린다”며 “현재 해당 글이 확산하지 않도록 모두 삭제 조치했다”고 고개를 숙였다.

앞서 옥순은 ‘나는 솔로’ 방송 중 다른 출연자인 영숙, 정희와 함께 순자를 험담하는 듯한 모습이 전파를 타며 ‘따돌림 주동자’라는 비판을 받았다. 방송 종영 후 순자가 당시의 심경을 밝히면서 옥순을 향한 비난 여론이 거세졌고, 결국 옥순은 잇따른 악플에 SNS 활동을 잠정 중단한 바 있다.

이번 폭로와 관련해 옥순은 “내가 뭐라고, 방송에서 비친 모습만으로 업체에서 키워드까지 지시하며 허위사실을 유포하느냐”며 황당함을 감추지 못했다. 그는 “당시 나조차도 모르는 일들이 걷잡을 수 없이 퍼져나가 무슨 일인가 싶었다”며 그간의 억울한 심경을 토로했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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