가을야구 인기, 이 정도였다니…직관뿐 아니라 집관도 ‘뜨거운’

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가을야구 인기를 재확인하는, 뜨거운 관심이었다.

‘2026 신한 SOL KBO리그’가 막을 내렸다. 23년 연속 정규리그 1000만 관중을 돌파한 데 이어 역대 최다 관중 신기록(1277만551명)까지 작성했다. 열기는 포스트시즌(PS)으로 이어졌다. 14경기 전 경기 매진을 기록했다. 이 기간 29만9600명이 야구장을 찾았다.

직관뿐 아니라, 집관도 대폭 늘었다. 평균 시청률에서 상승 곡선을 그렸다. 올해 PS TV 평균 시청률은 7.03%다. 6.89%를 기록했던 2025년 대비 약 2% 상승했다. 2024 PS(6.12%) 이후 2년 연속 상승세다. 이번 PS는 와일드카드(WC) 결정전부터 한국시리즈(KS)까지의 14경기 중 13경기가 지상파에서 생중계됐으며, 접전이 펼쳐지는 경기에 화제성까지 더해지며 시선을 모았다.

올해 PS 중 가장 높은 시청률을 기록한 경기는 KS 2차전(삼성-KT)이다. 시청률 9.63%, 합산 시청자 수 218만9739명을 마크했다. 플레이오프(PO) 3차전(삼성-KIA)은 합산 시청자 수 208만5133명, 시청률 9.17%로 뒤를 이었다.

시리즈 평균 시청률은 WC 결정전 6.30%, 준PO 5.67%, PO 7.78%, KS 7.25%를 기록했다. 특히 WC 결정전은 지난해(4.24%)보다 약 49% 높은 시청률을 마크했다. 최종 5차전까지 접전이 계속된 PO는 4개 시리즈 가운데 가장 높은 시청률을 기록했다.

합산 누적 시청자 수는 WC 결정전 약 143만명, 준PO 약 387만명, PO 약 884만명, KS 약 825만명을 기록했다. 200만명 이상 시청한 경기는 총 3차례였으며, 전체 누적 시청자수는 2240만명을 기록했다. 평균 시청자 수는 전국 기준 160만명으로 지난해(167만 9,566명)에 이어 2년 연속 160만명대를 신고했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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