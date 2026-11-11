에스파 지젤 인스타 근황, 파격 랩 비키니로 완성한 ‘시크 앤 힙’ 패션 [스타★샷]

지젤이 매력적인 비키니 패션을 공개했다. 출처=지젤 SNS

그룹 에스파(aespa) 지젤이 관능적이면서도 힙한 비키니 자태로 이국적인 휴양지를 달궜다.

지난 11일 지젤은 자신의 인스타그램 계정에 “beam ahhh”라는 짧은 문구와 함께 근황을 담은 사진 여러 장을 게재했다.

지젤이 매력적인 비키니 패션을 공개했다. 출처=지젤 SNS

지젤이 매력적인 비키니 패션을 공개했다. 출처=지젤 SNS

지젤이 매력적인 비키니 패션을 공개했다. 출처=지젤 SNS

공개된 사진 속 지젤은 청량한 에메랄드빛 수영장과 하얀 백사장을 배경으로 다채로운 올블랙 비치웨어 스타일링을 뽐내며 시선을 사로잡았다. 가장 눈길을 끄는 것은 허리와 복부를 겹겹이 감싸는 랩 스타일의 끈 장식 톱이다. 지젤은 블랙 퍼(fur) 트리밍이 가미된 홀터넥 디자인으로 화려하고 고급스러운 무드를 자아내는가 하면, 해골과 플라워 모티브 그래픽이 돋보이는 트라이앵글 비키니를 번갈아 매치해 펑키한 매력까지 변주했다.

지젤이 매력적인 비키니 패션을 공개했다. 출처=지젤 SNS

지젤이 매력적인 비키니 패션을 공개했다. 출처=지젤 SNS

지젤이 매력적인 비키니 패션을 공개했다. 출처=지젤 SNS

하의로는 후면에 ‘SECURITY’라는 화이트 타이포그래피가 큼직하게 새겨진 마이크로 쇼츠를 선택해 스포티한 감각을 더했다. 팬츠 양옆의 리본 스트랩 디테일은 상의와 시각적인 통일감을 이루며 트렌디한 룩을 완성했다. 여기에 볼드한 실버 링 귀걸이와 두꺼운 프레임의 오버사이즈 고글형 선글라스를 더해 지젤 특유의 도회적이고 시크한 아우라를 극대화했다.

한편, 지젤은 2026년에도 에스파 그룹 활동은 물론, 자신만의 뚜렷한 색깔을 드러내는 다방면의 음악적 행보를 활발히 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]