‘2026년 최고의 투수’ 곽빈, 최동원상 품에 안았다

사진=사단법인 최동원기념사업회 제공

정규리그 투수 2관왕에 아시안게임(AG) 금메달까지. 프로야구 두산의 에이스 곽빈이 2026년의 활약을 또 하나의 값진 상으로 인정받았다.

곽빈은 11일 부산 BNK부산은행 본점 오션홀에서 열린 ‘제13회 BNK부산은행 최동원상’ 시상식에서 상금 2000만원과 기념 상패를 받았다.

올 시즌 활약이 수상의 밑거름이 됐다. 곽빈은 2026 정규리그 27경기에 등판해 11승7패 197탈삼진 평균자책점 2.24를 써냈다. 평균자책점과 탈삼진 부문에서 모두 1위에 올랐다. 2026 아이치·나고야 AG에서도 대표팀의 주축 투수로 활약하며 한국 야구의 대회 5연패에 힘을 보탰다.

선정위원들의 지지도 압도적이었다. 곽빈은 지난달 15일 열린 선정위원회에서 위원 7명 중 6명으로부터 1순위 표를 받아 수상자로 선정됐다.

사진=사단법인 최동원기념사업회 제공

최동원상은 한국 야구의 전설인 고(故) 최동원을 기리기 위해 2014년 제정됐다. 매년 국내 프로야구에서 뛰어난 활약을 펼친 투수에게 수여한다. BNK부산은행은 제1회 시상식부터 13년째 후원을 이어오고 있으며, 누적 후원금은 5억3000만원에 이른다.

이날 행사에서는 대선 고교 최동원상과 백송홀딩스 최동원 불굴의 영웅상 시상도 함께 진행됐다. 고교 부문은 KT의 지명을 받은 충암고 투수 김지율에게 돌아갔다. 불굴의 영웅상은 최동원 유소년 야구단이 받았다. 시상식에 앞서 프로야구 선수들의 팬 사인회도 열렸다.

BNK부산은행 관계자는 “곽빈 선수의 수상을 진심으로 축하한다”며 “앞으로도 최동원 선수의 도전정신을 기리고 지역 스포츠 발전과 야구 꿈나무 육성을 위해 지원을 이어가겠다”고 전했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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