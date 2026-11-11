베트맨, 15일까지 온라인 도박중독 예방 캠페인 진행

사진=한국스포츠레저 제공

스포츠토토 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨이 이용자의 건전한 구매 습관을 돕기 위해 도박중독 예방 캠페인을 진행한다.

체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저는 오는 15일까지 2026년 제7차 온라인 도박중독 예방 캠페인을 실시한다. 한국도박문제예방치유원과 연계해 이용자가 스스로 도박 과몰입 여부를 점검하도록 마련한 행사다.

참여자는 베트맨 이벤트 페이지에서 도박문제 선별검사(CPGI)를 받은 뒤 검사 결과를 제출하고 이용자 행동강령 실천을 서약하면 된다. 선별검사는 총 9개 문항으로 구성됐으며, 행동강령에는 구매 한도 설정과 과몰입 시 휴식제도 활용, 미성년자 참여 금지 등의 내용이 담겼다.

한국스포츠레저는 두 가지 절차를 모두 마친 이용자 중 250명을 추첨해 배달의민족 3만원권(20명)과 메가커피 1만원권(230명)을 제공한다. 당첨자는 18일 발표한다.

한국스포츠레저 관계자는 “평소보다 구매가 잦아지거나 처음 정한 한도를 넘기는 일이 반복된다면 자신의 이용 습관을 돌아볼 필요가 있다”며 “혼자 조절하기 어렵다고 느낄 때는 부담 없이 상담을 받아보길 바란다”고 전했다.

도박문제 관련 상담은 전화와 문자, 카카오톡 상담 등을 통해 받을 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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