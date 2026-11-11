소노, 일시 대체 외국선수 ‘올루페미 올루조비’ 영입…손창환 감독 “아시아 프로농구 경험 有”

사진=고양 스카이거너스 제공

프로농구 소노가 스카티 제임스의 공백을 메울 대체 선수를 영입했다.

소노는 11일 “지난 3일 경기에서 요추 골절 부상으로 전력에서 빠진 1옵션 스카티 제임스를 대신할 외국선수 올루페미 올루조비를 영입하고, 선수 등록을 마쳤다”고 발표했다.

1옵션 외국선수의 공백을 빠르게 메우면서 소노는 6경기 만에 2명의 외국선수가 모두 코트에 나설 수 있게 됐다.

206cm, 117kg의 피지컬을 지닌 올루조비는 다양한 공격 기술을 갖춘 스트레치형 빅맨으로 리투아니아에서 프로로 데뷔 후 북마케도니아와 프랑스에서 선수 생활을 이어갔다.

올루조비는 2022년부터 지난 시즌까지는 대만 P리그와 일본 B리그에서 뛰면서 경력을 쌓았다.

특히 대만 P리그에서 뛰었던 첫 시즌에 22경기 평균 득점 20.5점, 평균 11.0 리바운드, 평균 1.1 블록(리그 4위)을 기록했고, 이듬해 23~24시즌에는 23경기 출전 평균 득점 22.7점(리그 2위), 9.9 리바운드, 3점슛 성공률 39.9%(리그 2위)을 보였다.

지난 25~26시즌에도 19경기에 나서 평균 득점 17.6점, 평균 7.4리바운드, 3점슛 성공률 39.5%를 기록, 득점 생산력과 리바운드 능력을 입증하며 확실한 존재감을 보여주었다.

소노 손창환 감독은 “상대 수비와의 신체적 미스매치를 활용하면서도 외곽 슈팅 능력으로 스페이싱을 해줄 수 있는 선수”라며 “대만과 일본에서 아시아 프로농구를 경험해 KBL에도 빠르게 적응할 수 있다는 점에서 현 상황에 최적의 일시 대체 선수라고 판단했다”고 영입 배경을 밝혔다.

올루조비는 곧바로 대구로 내려가 팀에 합류했다. 오는 12일 대구체육관에서 열리는 대구 한국가스공사와의 2라운드 원정경기에서 KBL 데뷔전을 치를 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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