루시드코리아, 렌즈 관리 신제품 2종 ‘퓨리아이 크리너·퓨어 케어액’ 2027년 상반기 출시

사진=루시드코리아

안과용 콘택트렌즈 전문기업 루시드코리아가 렌즈 세정제 '퓨리아이 크리너(PURI EYE)'와 다목적 보존액 '퓨어 케어액(PURE CARE)' 2종을 2027년 상반기 출시할 계획이라고 12일 밝혔다.

업체에 따르면 출시 예정 제품은 렌즈 세정제 '퓨리아이 크리너(PURI EYE)'와 다목적 보존액 '퓨어 케어액(PURE CARE)'이다. 퓨리아이 크리너는 50mL 용량으로 렌즈 표면의 단백질 침착물과 이물질을 제거하기 위한 세정 제품이며, 퓨어 케어액은 150mL 용량으로 세척부터 소독, 보존, 헹굼까지 활용할 수 있도록 개발됐다.

특히 퓨어 케어액은 pH 7.5 기준의 수용액 환경으로 설계됐다. 두 제품은 각각 1차 세척과 보관·소독 단계에 사용하도록 구성돼 렌즈 관리 과정을 2단계로 구분한 것이 특징이다.

한편, 루시드코리아는 1차 세척용 클리너와 보관·소독용 다목적 보존액의 2단계 관리 방식을 통해 드림렌즈 및 RGP 렌즈 사용자의 관리 공정 라인업을 강화할 방침이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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