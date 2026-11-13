결혼정보회사 듀오, 알고리즘 넘어선 커플매니저 역할 조명…해외 학술 연구 주목

사진=듀오

AI 기반 매칭 기술과 데이팅 앱이 확산되면서 데이터 분석을 넘어 개인의 가치관과 관계 형성 요소를 종합적으로 고려하는 커플매니저의 전문성이 주목받고 있다.

결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)는 해외 학술 연구를 인용해 알고리즘 기반 매칭 시스템과 커플매니저의 심층 상담이 결합된 맞춤형 결혼 서비스의 역할을 재조명했다고 13일 밝혔다.

미국 애리조나주립대학교(Arizona State University) 리젤 샤라비(Liesel L. Sharabi) 교수가 2024년 국제학술지 Journal of Social and Personal Relationships에 발표한 「Love, (un)automated: Human matchmaking in the era of online dating」 연구에서는 커플매니저가 고객의 배우자 선택 기준을 이해하고 재평가하도록 돕는 역할을 수행한다는 점이 확인됐다.

해당 연구는 커플매니저 29명을 대상으로 배우자 선정 기준과 서비스 특징을 조사한 첫 번째 연구와 성공적으로 매칭된 커플 31쌍의 데이터를 분석한 두 번째 연구로 구성됐다.

첫 번째 연구에서는 커플매니저들이 경제적 안정성, 직업, 비흡연 여부와 같은 객관적 조건뿐 아니라 신뢰성, 의사소통 능력, 정서적 안정성 등 관계 형성에 필요한 요소를 중요하게 평가하는 것으로 나타났다.

특히 프로필만으로 확인하기 어려운 상대방의 태도와 목소리, 행동 방식 등 정성적 정보가 배우자 선정 과정에서 중요한 판단 요소로 작용한다고 강조했다.

고객이 제시한 배우자 선호 조건을 유연하게 해석해야 한다는 의견도 제시됐다. 연구에 참여한 한 커플매니저는 자녀 계획을 '원한다'와 '원하지 않는다'로 단순 구분하면 개인마다 다른 상황과 가치관을 충분히 반영하기 어렵다고 설명했다.

두 번째 연구에서는 성공적으로 매칭된 커플 31쌍을 분석한 결과, 지적 능력과 의사소통 능력, 유머 감각 등 다양한 배우자 선호 조건이 확인됐다.

샤라비 교수는 알고리즘 기반 매칭이 방대한 데이터를 효율적으로 분석하고 배우자 선호를 이해하는 데 유용하다고 평가했다. 다만 커플매니저는 심층 상담을 통해 고객이 기존 선택 기준을 재평가하고 자신에게 중요한 조건을 발견하도록 돕는 역할을 한다고 강조했다.

듀오는 이러한 데이터 분석과 상담의 역할을 결합한 결혼 서비스를 제공하고 있다. 자체 매칭 시스템 DMS(Duo Matching System)를 통해 회원 정보를 체계적으로 분석하는 동시에 커플매니저가 고객의 결혼관과 생활 방식, 배우자에 대한 기대 등을 파악해 만남을 조율한다.

듀오 관계자는 “데이터 기반 매칭 시스템은 회원의 조건을 체계적으로 분석하지만, 실제 성혼에는 개인의 가치관과 정서적 교감 등 다양한 요소가 작용한다”고 설명했다.

이어 “최근에는 경제력이나 외모뿐 아니라 반려동물에 대한 인식, 취미, 생활 방식 등 배우자 선택 기준이 다양해지고 있다”며 “이러한 요소를 심층적으로 파악하는 커플매니저의 ‘촉’과 ‘휴먼 터치’가 AI만으로는 대체하기 어려운 듀오의 핵심 경쟁력”이라고 강조했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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