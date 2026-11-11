에이피알, 국내외 마케팅 인재 특별 채용 진행

사진=에이피알

글로벌 뷰티 기업 에이피알(대표이사 김병훈)이 11월 2일부터 국내외 주요 시장에서 마케팅 경쟁력 강화를 위해 마케팅 직군 특별채용을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 특별채용은 미국과 유럽을 포함한 글로벌 시장에서 에이피알의 사업 확장세에 발맞춰 마케팅 전문 인력을 선제적으로 확보하고 각 시장에 최적화된 브랜드 전략과 실행 역량을 강화하기 위함이다. 특히 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있는 메디큐브의 브랜드 경쟁력을 높이기 위해 현지 인플루언서 마케팅부터 글로벌 이커머스 플랫폼 운영, 콘텐츠 제작 및 광고 집행까지 마케팅 전반을 아우르는 인재 확보에 나선다는 취지다.

해외 마케팅 분야에서는 미국과 유럽을 중심으로 다양한 직무의 신입 및 경력을 모집한다. 모집 분야는 ▲인플루언서 마케팅 ▲콘텐츠/퍼포먼스 마케팅 ▲아마존 MD∙틱톡샵 마케팅 부문이다. 인플루언서 마케팅 직무는 미국과 영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등 주요 시장에서 현지 인플루언서 발굴 및 협업, 마케팅 콘텐츠 기획, 캠페인 운영 등을 담당한다. 현지 인플루언서 및 PR 대행사와의 협업을 통해 브랜드 인지도를 높이고, 협업에 따른 판매 및 전환 성과를 분석하는 역할도 수행한다.

콘텐츠/퍼포먼스 마케팅 직무는 글로벌 소비자 특성과 시장 트렌드를 반영한 광고 콘텐츠 기획 및 제작을 비롯해 메타(Meta), 틱톡(TikTok) 등 주요 디지털 플랫폼의 광고 캠페인 운영을 담당한다. 제품별 핵심 판매 요소(USP)를 발굴하고, 광고 성과 데이터를 기반으로 마케팅 효율을 개선하는 등 데이터 중심의 마케팅 역량을 발휘하게 된다.

글로벌 이커머스 플랫폼 관련 인재 채용도 함께 진행한다. 아마존 MD 직무는 미국과 유럽 주요 국가의 채널을 중심으로 상품 및 가격 전략, 상세 페이지와 광고∙프로모션 운영, 시장 및 경쟁사 분석 등을 담당한다. 틱톡샵 마케팅 직무는 현지 크리에이터 발굴 및 협업, 숏폼 콘텐츠와 라이브 방송 기획, 플랫폼 운영 및 광고 관리 등을 통해 브랜드의 현지 판매 확대를 추진한다. 에이피알을 이를 통해 글로벌 주요 이커머스 플랫폼에서 브랜드 인지도와 판매 경쟁력을 동시에 높일 계획이다.

국내에서는 메디큐브 브랜드의 마케팅 경쟁력 강화를 위한 인플루언서 마케팅과 콘텐츠 마케팅 직무의 신입 및 경력을 모집한다. 인플루언서 마케팅 분야는 국내 크리에이터 및 주요 인플루언서와의 협업을 중심으로 브랜드 커뮤니케이션을 강화하고, 콘텐츠 마케팅 분야는 브랜드와 제품의 특성을 효과적으로 전달할 수 있는 콘텐츠 기획 및 제작 역량을 갖춘 인재를 확보하는데 중점을 둔다.

모든 채용은 신입과 경력으로 나눠 진행된다. 신입 지원자는 3개월 간의 채용 연계형 인턴십을 거치며 인턴십 기간 내 우수 근무자에게는 정규직 전환의 기회가 주어진다. 인턴 기간 급여는 월 300만 원이며, 정규직 전환 시 대졸 신입사원 기준 계약연봉 5,000만원에 성과급이 별도로 지급된다. 경력직은 정규직으로 채용하며 세부 처우는 면접 이후 협의를 통해 결정된다.

에이피알은 2026년 3분기 누적 매출 2조 원을 돌파하는 등 지속적인 성장세를 이어가고 있다. 특히 북미와 유럽을 중심으로 글로벌 사업 영역을 확대하고 있어 이번 채용 또한 글로벌 사업 성장에 대응해 각 시장의 소비자 특성과 유통 및 마케팅 환경을 이해하는 전문 인력을 확보하기 위함이다.

에이피알 관계자는 “글로벌 시장에서 메디큐브를 비롯한 주요 브랜드의 성장 기회가 확대되면서 각 시장에 대한 이해와 전문성을 갖춘 마케팅 인재의 중요성도 커지고 있다”며 “인플루언서 마케팅부터 글로벌 이커머스 플랫폼 운영, 콘텐츠 및 퍼포먼스 마케팅까지 다양한 분야에서 역량을 발휘하며 에이피알의 글로벌 성장을 함께 만들어갈 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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