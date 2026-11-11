[SW신곡] “우리 영원하기로 해” 규현, 목소리로 완성한 ‘약속’…진심 담겨 더 깊은 울림

규현 '약속'

가수 규현이 변함없는 진심을 담은 노래로 돌아왔다. 오랜 시간 곁을 지켜준 소중한 사람에게 미처 전하지 못했던 고마움을 꺼내 놓고, 앞으로도 함께하겠다는 다짐을 노래한다. 화려한 표현이나 극적인 감정에 기대기보다 담담하고 섬세한 목소리로 진심을 전하는 규현표 발라드의 매력이 돋보인다.

규현은 11일 오후 6시 새 EP ‘CONTINUE’(컨티뉴)를 발매했다. 지난해 11월 발표한 ‘The Classic’(더 클래식) 이후 약 1년 만의 신보다. 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘약속’을 비롯해 ‘끝나지 않는 계절’, ‘FILAMENT’(필라멘트), ‘괜찮은 줄 알았는데’, ‘돛단배’까지 총 5곡이 수록됐다.

올해 데뷔 20주년을 맞은 규현은 이번 앨범을 통해 지금까지 쌓아온 음악적 깊이에 새로운 시도를 더했다. 자신의 강점인 감성 발라드는 물론 팝 록과 빈티지 시티팝 등 다양한 장르를 아우르며 음악적 스펙트럼을 넓혔다. 앨범명 ‘컨티뉴’에는 앞으로도 변함없이 자신만의 음악과 이야기를 들려주겠다는 의지가 담겼다.

이러한 규현의 음악적 색깔을 가장 잘 보여주는 곡이 타이틀곡 ‘약속’이다. 오랜 시간 곁을 지켜준 소중한 존재에게 고마움을 전하고, 앞으로도 변함없이 함께하고 싶다는 마음을 담은 발라드곡이다. 거창한 사랑의 맹세보다는 일상에서 쉽게 표현하지 못했던 진심을 꺼내 놓는 데 집중한다.

규현 '약속'

‘약속’은 한 편의 편지를 읽어 내려가는 듯한 담담한 분위기가 특징이다. 규현은 특유의 부드럽고 섬세한 목소리로 노랫말에 담긴 감정을 차분하게 풀어낸다. 감정을 지나치게 앞세우기보다 절제된 표현으로 여운을 남기는 방식은 그동안 규현이 선보여 온 발라드의 매력과도 맞닿아 있다.

무엇보다 규현의 목소리가 곡의 중심을 잡는다. 상대에게 직접 말을 건네는 듯한 자연스러운 가창은 노래에 담긴 고마움과 애틋함을 더욱 진솔하게 전달한다. 화려한 기교보다는 노랫말이 지닌 감정에 집중하면서 규현 특유의 따뜻한 음색과 호소력 짙은 보컬이 빛을 발한다.

가사 역시 복잡하게 메시지를 풀어내기보다는 누구나 공감할 수 있는 감정을 담백하게 담아낸다. 함께한 시간에 대한 고마움에서 출발해 어떤 어려움이 찾아오더라도 서로의 곁을 지키겠다는 다짐으로 이어진다. 영원한 것은 없다는 사실을 알면서도 변함없이 함께하고 싶다는 마음이 곡 전체를 관통한다.

그래 문득 돌아보면

정말 고마웠던 일이 참 많았어

표현도 못 하고 약속도 못 하는

그런 날 이해해 준 그 긴 시간

우리 약속해 이 순간을 잊지 않기로 해

어떤 날이 온대도 우리여야 해

모진 세상에 견딜 수 없는 어둠이 올 때면

서로의 두 눈 속에 있길 바라

규현 '약속'

지나온 시간을 돌아보며 미처 전하지 못한 고마움을 고백한다. 상대의 배려와 사랑을 당연하게 여기지 않고 이제라도 자신의 마음을 전하려는 모습이 인상적이다. ‘어떤 날이 온대도 우리여야 해’라는 구절은 곡이 전하고자 하는 메시지를 가장 직관적으로 드러낸다. 특별한 수식 없이도 서로에게 힘이 되어주겠다는 마음이 충분히 전해진다.

이러한 가사는 규현의 음악이 지닌 보편적인 정서와도 맞닿아 있다. 특정한 사랑 이야기에 국한되지 않고 연인과 가족, 친구 등 오랫동안 곁을 지켜준 소중한 사람을 자연스럽게 떠올리게 한다. 듣는 이마다 저마다의 추억과 관계를 대입할 수 있다는 점에서 ‘약속’은 더욱 폭넓은 공감대를 형성한다.

예고 없이 찾아오는 비처럼

네 맘을 흐리게 하는 그런 날도 있을 거야

아무런 말 없이 혼자 힘들어하지 말고

그럴 때면 내게 기대

언제나 이 자리에 내가 서 있을게

우리 약속해 이 순간에 영원하기로 해

무슨 일이 있어도 함께여야 해

모진 세상에 견딜 수 없는 어둠이 올 때면

서로의 두 눈 속에 있길 바라

규현 '약속'

‘약속’은 규현이 오랜 시간 다져온 발라드 가수로서의 강점을 다시 확인하게 하는 곡이다. 새로운 장르적 시도를 담은 앨범 속에서도 자신이 가장 잘할 수 있는 음악을 중심에 놓았다는 점이 눈길을 끈다. 익숙한 감성과 목소리지만 그 안에 담긴 진심만큼은 여전히 유효하다.

올해 데뷔 20주년을 맞았다는 점에서 ‘약속’이 지닌 의미는 남다르다. 오랜 시간 곁을 지켜준 소중한 사람에게 전하는 고마움과 앞으로도 함께하겠다는 다짐은 규현이 팬들에게 건네는 메시지로도 읽힌다. 지금까지 걸어온 음악적 여정을 돌아보면서 앞으로도 좋은 음악을 들려주겠다는 앨범의 방향성과도 자연스럽게 연결된다.

규현은 신보 발매에 이어 다음 달 18~20일 서울 중구 장충체육관에서 아시아 투어 ‘컨티뉴’의 포문을 연다. 이후 방콕과 홍콩, 도쿄, 타이베이, 고베, 가오슝 등에서 공연을 이어갈 예정이다. ‘약속’은 새로운 음악 여정의 출발점에서 규현이 가장 자신다운 방식으로 건네는 진심 어린 인사다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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