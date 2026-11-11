롯데, 2027시즌 코칭스태프 구성 완료…김민성 지도자 첫 발

사진=롯데자이언츠 제공

내야수 김민성이 지도자로서의 첫발을 내디딘다.

롯데는 11일 2027시즌 코칭스태프 인선 결과를 발표했다. 올해를 끝으로 현역 생활을 마무리한 김민성은 1군 수비코치로 지도자 생활을 시작한다. 조원우 수비 코치를 도와 후배들을 지도할 계획이다. 김민성은 1군 통산 1844경기서 타율 0.266, 137홈런 772타점 등을 마크했다.

새롭게 퓨처스(2군)팀 배터리 코치로 합류한 사네마츠 카즈나리도 눈에 띈다. 사네마츠 코치는 지난 1998년 일본프로야구(NPB) 닛폰햄 파이터스에 입단했다. 2018년부터 2군 코치를 겸임, 지도자로서의 경력을 쌓았다. 롯데 관계자는 “사네마츠 코치는 다년간의 배터리 코치 공력과 프런트 경험을 가지고 있다”면서 “포수 육성 전문가로 현장에 노하우를 전수해주길 기대한다”고 밝혔다.

이밖에도 강영식 코치가 3년 만에 롯데 품에 안겼다. 2군 투수코치를 맡는다. 이정호 코치와 함께 투수진을 육성한다. 채태인 코치는 타격코치로 가세한다. 기존 1군 수비 코치였던 문규현 코치는 2군으로 옮기고, 함께 선수로 뛰었던 이승하(개명 전 이승화·이우민) 코치와 호흡을 맞춘다.

앞서 롯데는 1군 주요 보직에 대해 공식화한 바 있다. 이동욱 롯데 감독은 허문회 전 감독을 수석 및 타격 인스트럭터로 선임했다. 임경완 코치가 투수 파트를, 이재율 코치가 불펜을 이끈다. 1격 타격 파트는 이병규 코치와 이성곤 코치가, 포수진은 용덕한 코치가 지도한다. 올해 2군 수석코치를 맡았던 조원오 코치는 내년 시즌 외야 수비 파트를 담당한다. 조재영 작전 코치도 함께한다.

사진=롯데자이언츠 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]